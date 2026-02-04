Yildiz, le condizioni della stella Juve: le ultime in vista dell’Atalanta

Il cambio chiesto da Yildiz nel corso del primo tempo contro il Parma ha fermato i battiti cardiaci di molti tifosi della Juve . Niente ripresa e riposo per evitare il peggio: al Tardini lo staff medico bianconero ha lavorato con molta precauzione nei confronti della stella della squadra. Le partite saranno tante ed è necessario evitare inutili rischi. E anche per questo motivo il club ha deciso di aggiungere Boga allo scacchiere di Spalletti. Certo, dovrà integrasi, ma potrà far rifiatare il turco. Ma a proposito del 10 della Vecchia Signora è arrivata una buona notizia, oltre al rinnovo di contratto ormai imminente .

Juve, infortunio Yildiz: di cosa si tratta

Quali sono le condizioni del fantasista bianconero? Yildiz nella sfida col Parma avrebbe rimediato un sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra, da valutare giorno per giorno. Un infortunio assolutamente non grave, ma che arriva proprio in un momento delicato della stagione, con gare fondamentali alle porte. Un acciacco che, per evitare ulteriori guai, verrà gestito nel migliore dei modi. Il calciatore ha cominciato a svolgere subito le terapie alla Continassa. E dall'allenamento odierno sono arrivate novità importanti.

Yildiz parzialmente in gruppo

Alla Continassa è giornata di lavoro per la Juventus alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. E nel corso della seduta, Yildiz ha svolto una parte del lavoro insieme al resto del gruppo, gestendo i carichi in vista del match. E la bella notizia è che partirà con la squadra verso Bergamo. Poi la decisione su come gestirlo passerà a Spalletti e allo staff, che valuteranno insieme in vista anche del match con la Lazio e soprattutto delle prossime settimane di fuoco con l'Inter a San Siro e i playoff di Champions League contro il Galatasaray.

