McKennie colonna e cuore pulsante Juve: l'ultima scelta dei tifosi lo conferma

In una Juventus che sta cercando identità e continuità, alcuni nomi emergono più di altri per peso specifico e rendimento. Tra questi, McKennie si è ritagliato uno spazio sempre più centrale . L’americano non è più soltanto una risorsa utile, ma una vera colonna del progetto tecnico. Accanto a profili come Yildiz, Bremer e Locatelli , il suo contributo è diventato imprescindibile. Gennaio, in particolare, ha certificato questa crescita costante.

La centralità di McKennie nel gioco di Spalletti

McKennie si sta affermando come uno dei giocatori chiave nello scacchiere tattico di Spalletti. La sua forza non risiede solo nei numeri, ma nella capacità di interpretare più ruoli con la stessa efficacia. Esterno, mezzala, trequartista: ovunque venga schierato, garantisce intensità e presenza. La fiducia dell’allenatore è totale e si riflette nella continuità di impiego. L’americano abbina dinamismo e intelligenza tattica, qualità rare nello stesso calciatore. Sa inserirsi, pressare, dare equilibrio e spezzare le linee avversarie. Anche lontano dal pallone il suo lavoro è prezioso. Non è un caso se Spalletti ha sottolineato come possa adattarsi persino a ruoli offensivi, come quello di attaccante. La sua duttilità è diventata un’arma strategica. Una risorsa che eleva il livello complessivo della squadra.