Straordinari Juve, ma Yildiz e Cambiaso...: Spalletti vuole tutto e non fa sconti

Wes l'insostituibile

Dunque, avanti con i titolari, a cominciare dal reparto offensivo, già impoverito della classe di Kenan: a guidare l’attacco sarà nuovamente Jonathan David. Il canadese non ha perso un secondo per tenere fede ai buoni propositi dell’anno nuovo, con 4 reti e 3 assist nelle ultime 7 uscite tra campionato e Champions. Ma soprattutto, è cresciuto significativamente in termini di coinvolgimento nello sviluppo del gioco: attacca la profondità senza sosta, lotta su tutti i palloni e viene incontro con frequenza per aiutare i compagni - spalle alla porta - a uscire dalla pressione avversaria. Sì, siamo ancora lontani dalla sua versione ideale: per quella ci sarà ancora tanto da lavorare sul piano della cattiveria. Come del resto ha sottolineato più volte lo stesso Spalletti: «Per David tutti i palloni che gli arrivano sono uguali». Ma la strada intrapresa pare finalmente quella giusta. E forse è anche per questo che Lucio ha incassato con compostezza la scelta del club di rimandare in estate l’arrivo della punta... A supporto del canadese, Chico Conceiçao, Miretti e McKennie. Per Lucio, al momento, è impossibile immaginare una Juventus senza l’americano. Non solo per via degli infortuni, o di qualche falla tecnico-tattica da tappare: Wes è semplicemente insostituibile per la lista infinita di compiti che riesce a portare al termine nel corso dei 90 minuti.