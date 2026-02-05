Carnevali e i frutti Juve: "Pedro Felipe come Muharemovic, vi spiego. Berardi? Non sapete..."

Siete stati tra i club più attivi della finestra invernale di trattative: appagati? “ Decisamente sì. Abbiamo concluso tante operazioni e siamo davvero molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, dando a mister Grosso delle soluzioni in più e sistemando dei ruoli in cui eravamo un po’ carenti ”.

Scelga tra gli affari fatti uno che ritiene speciale… “Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è stato sicuramente un bel colpo per il presente e soprattutto il futuro”.

Avete poi pescato ancora in casa Juve con Pedro Felipe. “Un’operazione un po’ in prospettiva, pensando a quanto avevamo fatto con Muharemovic. Sassuolo rappresenta la piazza più valida per la crescita del ragazzo. Piaceva a tanti, ma siamo riusciti a sfruttare gli ottimi rapporti con la Juve all’insegna di una forma di collaborazione, che ha già dato ottimi frutti con Muharemovic. Ora speriamo possa accadere lo stesso con Pedro Felipe”.

A proposito di Muharemovic: è vero che a gennaio avete respinto gli assalti di due club di Premier? “Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Laurienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli”.