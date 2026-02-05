Carnevali e i frutti Juve: "Pedro Felipe come Muharemovic, vi spiego. Berardi? Non sapete..."

Giovanni Carnevali ha il sorriso smagliante di chi è riuscito a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissato per la finestra invernale del calciomercato. Il Ceo del Sassuolo è stato uno dei mattatori della sessione conclusasi lunedì sera con ben 4 colpi: Nzola, Garcia, Bakola più il riscatto anticipato di una colonna come Koné. Affari importanti che possono permettere alla formazione neroverde di sognare qualcosa in più di una semplice salvezza. A partire dalla sfida di domenica alla capolista Inter.
"Berardi campione"
Negli ultimi anni siete diventati la bestia nera dei nerazzurri: vi state preparando per una nuova impresa? “L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. Non sempre nel calcio vince la più forte: daremo del nostro meglio per provare a fare un altro scherzetto (ride, ndr)”.
Alla luce dell’ottima campagna acquisti invernale dove volete arrivare? “Il nostro obiettivo resta la salvezza, da raggiungere all’insegna della sostenibilità con tanti giovani da far crescere e poi rivendere alle big. Prendiamoci la salvezza, quello che da lì in poi arriverà ce lo godremo e sarà tutto di guadagnato”.
Intanto insieme a voi la Serie A ha ritrovato un Berardi da Nazionale… “Domenico è un campione. L’abbiamo sempre saputo e non ci sorprende affatto il suo rendimento. Non potete immaginare quante volte abbiamo cercato in questi anni di scongiurare la sua partenza. Berardi è la nostra bandiera e siamo orgogliosi di averlo con noi al Sassuolo”.
"Pedro Felipe, speriamo che..."
Siete stati tra i club più attivi della finestra invernale di trattative: appagati? “Decisamente sì. Abbiamo concluso tante operazioni e siamo davvero molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, dando a mister Grosso delle soluzioni in più e sistemando dei ruoli in cui eravamo un po’ carenti”.
Scelga tra gli affari fatti uno che ritiene speciale… “Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è stato sicuramente un bel colpo per il presente e soprattutto il futuro”.
Avete poi pescato ancora in casa Juve con Pedro Felipe. “Un’operazione un po’ in prospettiva, pensando a quanto avevamo fatto con Muharemovic. Sassuolo rappresenta la piazza più valida per la crescita del ragazzo. Piaceva a tanti, ma siamo riusciti a sfruttare gli ottimi rapporti con la Juve all’insegna di una forma di collaborazione, che ha già dato ottimi frutti con Muharemovic. Ora speriamo possa accadere lo stesso con Pedro Felipe”.
A proposito di Muharemovic: è vero che a gennaio avete respinto gli assalti di due club di Premier? “Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Laurienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli”.
"L'Inter ha chiesto di Muharemovic"
Si è parlato di Napoli e Roma per l’attaccante francese… “No, le due proposte che abbiamo ricevuto per Laurientè sono arrivate dall’estero”.
Muharemovic invece piace ai suoi amici Marotta e Ausilio. Si sono già fatti vivi? “Non posso negare il fatto che l’Inter abbia chiesto informazioni per Muharemovic, ma pure altri club ci hanno chiamato in queste settimane. Tarik ormai non è più una sorpresa. Chiedere informazioni tra l’altro fa parte del nostro mestiere, così come sapere un po’ le condizioni economiche e manifestare interesse. Poi c’è il passaggio successivo che porta allo sviluppo di una trattativa, ma per quello è ancora presto. Anche perché per arrivare a un accordo bisogna essere d’accordo e contenti in tre: chi vende, il giocatore e chi compra”.
Non c’è due senza tre: dopo Di Francesco e De Zerbi anche Fabio Grosso arriverà ad allenare a grandi livelli? “Non ho dubbi: avrà anche lui una grande carriera. Ha tutte le qualità per fare davvero un percorso importante. È vero che abbiamo costruito una buona squadra, ma Grosso sta dimostrando di essere un ottimo allenatore con idee moderne, riuscendo a valorizzare al massimo le potenzialità dei ragazzi. È un valore aggiunto per il Sassuolo e sono convinto che in futuro lo vedremo in un top club”.
Infine guardiamo un po’ al futuro. Sta per aprirsi la stagione dei rinnovi: a che punto siete col prolungamento di Thorstvedt? “Al momento siamo fermi sul rinnovo. Nonostante la nostra volontà di allungare, non riusciamo a trovare un accordo col procuratore”.
