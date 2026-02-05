Juve, operazione rinnovi: Yildiz blindato, ora tocca a Mckennie. Ecco quando può arrivare la firma

Sistemato il prolungamento di Kenan Yildiz, per il quale mancano soltanto firma e annuncio in pompa magna vista la portata dell’accordo, ora tocca a Weston McKennie. Prima lo statunitense, poi Luciano Spalletti. Questa è la scansione temporale, questo in sostanza il programma di Damien Comolli: gli appuntamenti per i rinnovi rappresentano le basi per imbastire il futuro. Così da presentarsi dal tecnico con tante carte da giocare. Con un’ambizione dichiarata coi fatti e non soltanto a parole. Per McKennie, al netto di una fumata bianca molto più lontana rispetto a quella di Yildiz, le possibilità di permanenza sono crescenti. Perché lo statunitense sta benissimo a Torino e con Spalletti è riuscito a trovare una nuova vita calcistica. Ha scoperto di essere funzionale in molte più posizioni rispetto a prima. Ha trovato un allenatore che non tappa i buchi con lui, ma che è in grado di valorizzarlo in contesti diversi rispetto alle mere emergenze.