Juve, operazione rinnovi: Yildiz blindato, ora tocca a Mckennie. Ecco quando può arrivare la firma

Sistemato il prolungamento di Kenan Yildiz, per il quale mancano soltanto firma e annuncio in pompa magna vista la portata dell’accordo, ora tocca a Weston McKennie. Prima lo statunitense, poi Luciano Spalletti. Questa è la scansione temporale, questo in sostanza il programma di Damien Comolli: gli appuntamenti per i rinnovi rappresentano le basi per imbastire il futuro. Così da presentarsi dal tecnico con tante carte da giocare. Con un’ambizione dichiarata coi fatti e non soltanto a parole. Per McKennie, al netto di una fumata bianca molto più lontana rispetto a quella di Yildiz, le possibilità di permanenza sono crescenti. Perché lo statunitense sta benissimo a Torino e con Spalletti è riuscito a trovare una nuova vita calcistica. Ha scoperto di essere funzionale in molte più posizioni rispetto a prima. Ha trovato un allenatore che non tappa i buchi con lui, ma che è in grado di valorizzarlo in contesti diversi rispetto alle mere emergenze.
McKennie sul suo futuro alla Juve
McKennie, a proposito di un futuro alla Juve, è sempre stato molto positivo: "Sono qui da sei anni e ho vissuto a Torino per gran parte della mia vita, ora ho anche toccato le 200 presenze con la Juve che è un grande club. Per il rinnovo lascio al mio agente. Speriamo e vediamo", si esprimeva così poco prima di Natale. L’entusiasmo nell’immaginare un domani ancora bianconero, se possibile, è aumentato nelle ultime settimane. Ma chiaramente serve un confronto col club: attualmente percepisce 2.5 milioni di euro, ma le prestazioni di quest’anno portano il giocatore a chiedere un legittimo ritocco. Con una nuova data di scadenza: 2028. La settimana prossima si entra nel vivo. La Juve è consapevole di un aspetto importante: perdere a parametro zero McKennie rappresenterebbe un errore. O meglio, un rischio: trovarne un altro così è un’impresa ardua.
