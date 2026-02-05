Del Piero sicuro: "Juve, perché no?". Ferrara col messaggio alla società: "È il momento"

L'importanza di Spalletti e il rinnovo

L'ottimo momento della Juve e questo status ritrovato è merito di Spalletti. L'allenatore toscano ha portato la sua mentalità all'interno della squadra, responsabilizzando i giocatori e dando loro la fiducia necessaria per esprimersi al meglio. E anche per l'ex Juve la risposta è abbastanza facile: "Le basi già c’erano, poi lui ha dato una sterzata netta con qualche battuta d'arresto che ci sta. Ha fornito un piglio di un certo tipo, un'idea ben precisa di come vuole interpretare le partite, e soprattutto ha creato all’interno del gruppo un senso di identità. Sembra filare tutto bene, ora incrociamo le dita ma sono usciti bene anche dalle difficoltà avute". E anche Ferrara ha detto la sua: "Obiettivo quarto posto? È un obiettivo cruciale ma, anche se non dovesse arrivare cambiare nuovamente non sarebbe una cosa positiva. La Juve di Spalletti, per gioco e risultati, ha dimostrato il lavoro fatto. È il momento di sedersi a tavola e discutere del rinnovo".