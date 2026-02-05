"Uomini forti...", il motto di Spalletti diventa un quiz: risposte subito virali!

Nella'ultima puntata di L'Eredità è stata posta una domanda su Luciano Spalletti . Il celebre motto del tecnico della Juve: "Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'é altra strada." - pronunciata ai tempi della sua seconda esperienza a Roma e poi pronunciata quando sedeva sulle panchine di Inter e Napoli - diventa una domanda del quiz targato RAI. Le risposte dei concorrenti fanno il giro del web, scatenando le reazioni nei commenti.

Le risposte dei concorrenti

Quella che sembrava essere una domanda piuttosto semplice, nonostante il valore di 30.000 Euro, mette in difficoltà i partecipanti de L'Eredità. Le opzioni a disposizione dei concorrenti sono 4: Luciano Spalletti, Josè Mourinho, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Del Piero. Il primo concorrente si lancia sull'allenatore del Triplete nerazzurro, il secondo invece opta per l'ex centravanti svedese. La risposta corretta arriva solamente al terzo tentativo.

Le reazioni social

Il tutto è stato ovviamente ripreso e pubblicato sui social network, suscitando l'ilarità degli utenti nei commenti. C'è chi si stupisce dell'errore, chi invece vorrebbe rispondere al posto dei concorrenti e chi è convinto che anche la risposta corretta sia arrivata per pura casualità. Fioccano anche le gif che immortalano l'allenatore della Juve con aria affranta. Chissà se Spalletti, impegnato questa sera in Coppa Italia contro l'Atalanta, ha avuto modo di vedere il quiz. Questi alcuni dei commenti che si possono trovare online: "Che vergogna, la gente che va in TV deve farsi una cultura", "Si vede che non è Spallettiano...", "Qua c'era da saperla senza la risposta multipla", "Motto leggendario della storia del calcio italiano. Come si fa a non sapere che è di Lucianone". Insomma, Spalletti è ormai cultura generale.