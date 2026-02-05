Holm, Boga e Yildiz: cosa ha deciso Spalletti. I convocati Juve contro l'Atalanta

Nemmeno il tempo di rifiatare che per la Juve è arrivato il momento di tornare subito in campo. Una partita dopo l'altra con poco riposo: dopo la vittoria col Parma la squadra è tornata a lavorare alla Continassa per preparare subito la sfida con l' Atalanta di Coppa Italia. Una trasferta insidiosa ma importante per dare continuità e restare in corsa per un altro trofeo, oltre al campionato e alla Champions. Un periodo, quello di febbraio, bello intenso per chi partecipa anche alle competizioni europee per questo Spalletti dovrà gestire le forze con le giuste rotazioni, ma la buona notizia arriva dalle condizioni di Yildiz .

I convocati di Spalletti

Infatti proprio dal turco arrivano le notizie più rassicuranti, soprattutto perché dopo Parma si penava potesse dover stare fermo e saltare la sfida di Coppa Italia. Invece, dopo le terapie di questi giorni e il lavoro parziale in gruppo per gestire al meglio i carichi di lavoro, Spalletti ha deciso di portarlo a Bergamo. Presenti anche i due nuovi acquisti: Holm e Boga, arrivato nell'ultimo giorno di mercato per dare ulteriori alternative ai bianconeri.

Di seguito i convocati: 1 Perin, 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu,16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE