“Ma è nostra o è loro?”: Palladino, la reazione dice tutto: Abisso al Var inventa il rigore 

"Questo rigore è l'anti-calcio" ha detto l'ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset nel post partita. Un'analisi diretta che fa capire in che direzione sta andando il mondo del pallone. Quella strada che abbiamo definito come video-calcio, dove un frame estrapolato in slow motion vale più di una dinamica che rispetta le leggi della fisica. Ed è quello che è successo in Atalanta-Juve, quando da un cross sbagliato di Ederson la palla ha colpito il polso di Bremer, che non ha fatto nulla per provare ad intercettare la sfera. Nessuno ha protestato, ma dopo qualche minuto è arrivato l'impensabile, con il gioco fermo e la chiamata del Var. Una chiamata che ha lasciato tutti perplessi, anche Palladino, che a primo impatto non aveva capito che fosse a suo favore. Ma ricordiamo prima l'episodio.