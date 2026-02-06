Ironman e il ciclismo con Cannavaro: la nuova vita della meteora Juve

Le strade di Rio de Janeiro si sono tinte di bianconero. E il motivo è la presenza di due ex Juve , che hanno condiviso una passeggiata in bicicletta: da una parte chi ha fatto la storia del calcio come Cannavaro e dall'altro chi aveva illuso il mondo della Vecchia Signora, Diego . Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2009, aveva iniziato benissimo la sua avventura in Italia con una doppietta contro la Roma e l'inserimento nella lista del Pallone d'Oro, ma soprattutto per la sua esperienza precedente al Werder Brema. L'anno in Serie A non terminò bene, nonostante al suo fianco avesse gente come il campione del mondo. Il trequartista andò via dopo una sola stagione e ancora oggi è ricordato come una meteora. Ma il rapporto con alcuni suoi ex compagni è rimasto, come ha appunto dimostrato Cannavaro.

Diego e il giro in bici con Cannavaro

"Oggi sono stati 50 km di chiacchiere, risate e bei ricordi con questo leader, un amico con cui ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio alla Juventus nel 2010 e che sicuramente mi ha insegnato molto sulle prestazioni alte e soprattutto sulla leadership. A presto, chissà per una pedalata in Italia! Un abbraccio!" ha scritto il brasiliano sui propri social, con tanto di video insieme a Cannavaro. Il clicismo è una delle sue passioni ora che non gioca più a calcio. Ma precisamente, cosa fa ora Diego nella vita?

La nuova vita di Diego

Il brasiliano ha dato l'addio al calcio nel 2022 dopo il ritorno in patria al Falemengo a 12 anni dall'ultima volta. Con i rossoneri ha vinto due campionati Carioca (2017 e 2019), due campionati brasiliani (2019 e 2020/2020), due Coppa Libertadores (2019, 2022) e una Recopa Sudamericana (2020). Si è tolto tantissime soddisfazioni prima del suo ritiro. E ora invece ha cambiato radicalmente vita, sempre però mettendo lo sport in primo piano. Non fa l'allenatore, nemmeno il dirigente, ma cura tantissimo il suo corpo e aspira a migliorarsi in un nuovo sport...