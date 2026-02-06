Ironman e il ciclismo con Cannavaro: la nuova vita della meteora Juve

Le strade di Rio de Janeiro si sono tinte di bianconero. E il motivo è la presenza di due ex Juve, che hanno condiviso una passeggiata in bicicletta: da una parte chi ha fatto la storia del calcio come Cannavaro e dall'altro chi aveva illuso il mondo della Vecchia Signora, Diego. Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2009, aveva iniziato benissimo la sua avventura in Italia con una doppietta contro la Roma e l'inserimento nella lista del Pallone d'Oro, ma soprattutto per la sua esperienza precedente al Werder Brema. L'anno in Serie A non terminò bene, nonostante al suo fianco avesse gente come il campione del mondo. Il trequartista andò via dopo una sola stagione e ancora oggi è ricordato come una meteora. Ma il rapporto con alcuni suoi ex compagni è rimasto, come ha appunto dimostrato Cannavaro.
Diego e il giro in bici con Cannavaro
"Oggi sono stati 50 km di chiacchiere, risate e bei ricordi con questo leader, un amico con cui ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio alla Juventus nel 2010 e che sicuramente mi ha insegnato molto sulle prestazioni alte e soprattutto sulla leadership. A presto, chissà per una pedalata in Italia! Un abbraccio!" ha scritto il brasiliano sui propri social, con tanto di video insieme a Cannavaro. Il clicismo è una delle sue passioni ora che non gioca più a calcio. Ma precisamente, cosa fa ora Diego nella vita?
La nuova vita di Diego
Il brasiliano ha dato l'addio al calcio nel 2022 dopo il ritorno in patria al Falemengo a 12 anni dall'ultima volta. Con i rossoneri ha vinto due campionati Carioca (2017 e 2019), due campionati brasiliani (2019 e 2020/2020), due Coppa Libertadores (2019, 2022) e una Recopa Sudamericana (2020). Si è tolto tantissime soddisfazioni prima del suo ritiro. E ora invece ha cambiato radicalmente vita, sempre però mettendo lo sport in primo piano. Non fa l'allenatore, nemmeno il dirigente, ma cura tantissimo il suo corpo e aspira a migliorarsi in un nuovo sport...
Diego e la passione Ironman
L’ex nazionale verdeoro ha scelto di dare una direzione completamente nuova alla propria quotidianità, incanalando energie e disciplina nello sport di resistenza per eccellenza: il triathlon sulle lunghe distanze, con un’attenzione particolare al mondo "Ironman". Dopo circa tre mesi di preparazione intensa, raccontata passo dopo passo sui social, Diego ha centrato il suo primo traguardo importante da atleta amatore, portando a termine un Half Ironman con un riscontro cronometrico più che rispettabile. L’ex fantasista ha preso parte all’Ironman 70.3 di Rio de Janeiro, gara composta da un chilometro di nuoto (distanza ridotta rispetto agli 1,9 previsti a causa del mare agitato) seguiti da 90 chilometri in bicicletta e 21,1 di corsa. Ben altre sono le misure dell’Ironman completo, che prevede 3,8 chilometri a nuoto, 180 in sella e una maratona finale da 42,195 chilometri. Diego, che aveva iniziato a maturare l’idea di cimentarsi in questa disciplina già prima del ritiro dal calcio, avvenuto nel 2022 con la maglia del Flamengo, ha chiuso la prova in 4 ore e 47 minuti. Un tempo lontano dal record mondiale, fissato da Marten Van Riel a Dubai nel 2022 con 3h26’06’’, ma significativo per testimoniare una nuova, sorprendente fase della sua carriera sportiva.
