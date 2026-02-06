Haaland e Bellingham alla Juve: Chiellini svela tutto! E quel "messaggio bellissimo..."

La tendenza nel mondo del calcio sembra essere ormai chiara: si va delineando un mondo sempre meno asettico, maggiormente aperto anche all'instaurazione di rapporti umani oltre che professionali all'interno delle società D'altronde è questo anche il concetto espresso da Claudio Chiellini , Head of Next Gen Area alla Juventus. Tra esempi, aneddoti, curiosità e qualche "rimpianto" di mercato ( leggasi Haaland e Bellingham ) il dirigente bianconero è intervenuto durante il workshop 'Il Rapporto col Calciatore', organizzato da Piace Formazione al J|Hotel.

Next Gen, Chiellini e l'esempio Pedro Felipe

Chiellini, a proposito di rapporto coi giocatori, ha raccontato un aneddoto relativo a Pedro Felipe. Il giovane difensore ha lasciato la Juve trasferendosi al Sassuolo, ma senza dimenticare tutto quello vissuto in bianconero: "Ho ricevuto un bellissimo messaggio da Pedro Felipe, che è andato in prestito al Sassuolo. Lo abbiamo aiutato nel quotidiano, nei momenti difficili, e questo ce lo ha riconosciuto. Ha mandato dei messaggi bellissimi a me, al team manager, al mister". E a proposito del tecnico della Next Gen: "Con l'allenatore c'è un rapporto di confronto. Con Brambilla abbiamo un rapporto diretto, di stima: abbiamo imparato a conoscerci e per me è più facile individuare i giocatori che possono andar bene per il suo calcio".