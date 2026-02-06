Conceicao, segnali Boga e messaggio per Openda: Juve, da chi riparte Spalletti

Dunque, Spalletti ripartirà da lui. Come da Bremer in difesa - non è tempo di riposare -, come da Yildiz davanti e naturalmente Jonathan David da nove puro. Era sembrato un corpo estraneo fino a qualche settimana fa, ora è diventato l'unico appiglio in una squadra che senza punta fa molta più fatica. Pure l'esperimento McKennie centravanti non ha dato i suoi frutti, semmai è valso un'indicazione piuttosto determinante sulle preferenze del tecnico toscano: se non c'è il canadese, l'americano è il suo nove ideale. Un messaggio che Openda , pur entrato nel finale, ha dovuto metabolizzare in fretta e furia .

Boga, segnali incoraggianti

Chi ha metabolizzato in fretta, ecco, è stato sicuramente Boga. I segnali arrivati dall'esterno offensivo sono stati oltremodo incoraggianti. E verso la Lazio ci si aspetta un minutaggio più robusto, o comunque in linea con i 25 minuti disputati contro la Dea. Che non ha solo dimostrato di poter avere passo e guizzi per vestire la maglia bianconera, ma ha compreso quanto prima anche le necessità del ruolo: in meno di mezz'ora, oltre ai tanti tocchi nella trequarti avversaria, la differenza l'han fatta anche le corse all'indietro. Non è un aspetto banale: è quello che gli ha chiesto Spalletti, nei pochi incontri avuti pre match. E da quella sensazione si ripartirà: nonostante il tonfo, la strada è parsa giusta.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE