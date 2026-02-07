Rabbia Spalletti, cambi Juve inadeguati: un'eccezione e l'unico vero vantaggio

Solo Fabio Miretti, non un titolarissimo della gestione Spalletti, mantiene uno standard adeguato ai compagni della trequarti. La Juve fa leva sul valore del proprio gioco, di una manovra che ha dato soddisfazioni al tecnico anche a Bergamo. Ma Lucio ha faticato a digerire il ko contro l’Atalanta. Per l’inconsistenza della sua squadra nei frangenti determinanti, nelle fasi in cui la cattiveria diventa tutto. Sta mancando Conceiçao in fase di finalizzazione, il rendimento altalenante di Cambiaso sta diventando un tema e ora Spalletti senza Coppa Italia ha almeno un vantaggio. Quello, cioè, di non dover essere quasi mai schiavo del turnover.

Spalletti, rabbia Juve

D’ora in avanti non ci sono più energie da dosare. Ci si deve spremere, insomma. Per arrivare tra le prime quattro e per provare a percorrere più strada possibile in Champions League: gli ottavi sono l’obiettivo minimo e il Galatasaray non è un avversario morbido, ma è perlomeno domabile. Il rapporto di forze è simile, per cui la Juve se la gioca alla pari coi turchi. Sullo sfondo, infine, il solito problema dei centimetri che mancano davanti. Quando la Juve va sotto, non ha la forza per riprendere certe partite. Per caratteristiche del reparto offensivo e per tante scorribande sulle fasce che non riescono a dare frutti. Spalletti, però, non si appoggia più su questo. Non ora che il mercato è chiuso. La rabbia trasmessa alla Continassa ieri spera venga assimilata subito dai giocatori.

