La mossa di Spalletti è un chiaro messaggio alla Juve, le ha provate tutte: è l’ora della Next Gen?

Le prossime gare faranno chiarezza

Com’è parsa la stessa Juventus nelle ultime gare, specialmente quando e se colpita, poche volte in grado di mostrare la forza necessaria per ribaltare il fronte, per dare un gancio alla sfortuna. In questo senso, le prossime gare saranno luce per Lucio: faranno chiarezza. E mostreranno quale direzione intraprendere in vista del futuro: se continuare a puntare con più forza su David - che a Bergamo non è dispiaciuto al tecnico, anzi -, se insistere con McKennie in versione terminale offensivo, pur avendo raccolto il massimo in altre posizioni e in diverse condizioni. Se rispolverare addirittura Openda, a questo punto diventato ultimissima scelta per coprire le zolle di campo più determinanti. Certo, potrebbe esserci qualche chiamata esotica dalla Next Gen - Licina piace ma è un trequartista, Oboavwoduo è appena arrivato e andrebbe quantomeno provato -, tuttavia non è quella, la risposta attesa. Né sarà la soluzione ai mali offensivi juventini. No, questa arriverà come sempre dalle situazioni e dai contesti, un po’ come quando Lucio aveva cercato di dare a Yildiz quello spazio centrale, perché per struttura e conoscenza della materia avrebbe potuto interpretare il ruolo in maniera finalmente dinamica.