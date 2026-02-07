Calciomercato Juve: il pensiero fisso, il ritorno di fiamma e il sogno Osimhen. E quel colpo a zero…

Il riavvicinamento del mese di gennaio nell’ottica di risanare completamente i rapporti in estate. Randal Kolo Muani non è rimasto indifferente al forte ritorno di fiamma della Juve. Ama il club, ha sperato fino all’ultimo secondo di agosto di poter tornare alla Continassa dal Psg, ha respinto qualsiasi tipo di assalto di altre realtà, ma alla fine è stato sorpassato al fotofinish da Lois Openda. I risultati di questa mossa sono ormai noti da tempo. Dunque, Kolo Muani può assolutamente tornare di moda in estate, quando il francese tornerà nel suo club di appartenenza dopo il prestito - finora con più bassi che alti - al Tottenham. I discorsi sul futuro prescinderanno dal destino di Luciano Spalletti, che in ogni caso non avrebbe niente in contrario ad accoglierlo. Anzi, la stima di Lucio è stato un motore importante per tenere vivi gli ultimi giorni di mercato, ma il muro Spurs si è rivelato invalicabile. Con buona pace di una Juve che ha sperato che il parere del tecnico Thomas Frank non fosse così vincolante. Invece Kolo Muani è rimasto a Londra. A Parigi ci torna a luglio, con l’auspicio di rivedere Torino non solo da turista.