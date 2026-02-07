Calciomercato Juve: il pensiero fisso, il ritorno di fiamma e il sogno Osimhen. E quel colpo a zero…

Il riavvicinamento del mese di gennaio nell’ottica di risanare completamente i rapporti in estate. Randal Kolo Muani non è rimasto indifferente al forte ritorno di fiamma della Juve. Ama il club, ha sperato fino all’ultimo secondo di agosto di poter tornare alla Continassa dal Psg, ha respinto qualsiasi tipo di assalto di altre realtà, ma alla fine è stato sorpassato al fotofinish da Lois Openda. I risultati di questa mossa sono ormai noti da tempo. Dunque, Kolo Muani può assolutamente tornare di moda in estate, quando il francese tornerà nel suo club di appartenenza dopo il prestito - finora con più bassi che alti - al Tottenham. I discorsi sul futuro prescinderanno dal destino di Luciano Spalletti, che in ogni caso non avrebbe niente in contrario ad accoglierlo. Anzi, la stima di Lucio è stato un motore importante per tenere vivi gli ultimi giorni di mercato, ma il muro Spurs si è rivelato invalicabile. Con buona pace di una Juve che ha sperato che il parere del tecnico Thomas Frank non fosse così vincolante. Invece Kolo Muani è rimasto a Londra. A Parigi ci torna a luglio, con l’auspicio di rivedere Torino non solo da turista.
Asta Mateta e il sogno Osimhen
E stavolta a titolo definitivo. Nel mirino dei bianconeri, poi, resta sempre Jean-Philippe Mateta. L’ipotesi Milan è tramontata dopo i riscontri avuti dallo staff medico sul ginocchio del francese, ma a giugno la sua candidatura può riprendere quota per via della situazione contrattuale. L’attuale accordo col Crystal Palace scade nel 2027: la partenza è certa, ma il rischio è che per Mateta si scateni una vera e propria asta, con altri club di Premier League coinvolti e non solo. Se poi dovesse andare ai Mondiali con la Francia, invece, la fibrillazione intorno a lui aumenterà. Per l’attacco bianconero, però, il sogno resta sempre Victor Osimhen: operazione dai costi altissimi. Ma soprattutto una carta che la Juve si giocherebbe solo con la conferma di Spalletti. Nel frattempo, per quanto concerne le manovre del centrocampo, nell’agenda di Marco Ottolini c’è un incontro con l’entourage di Xaver Schlager. Il Lipsia ha annunciato che non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno. Per la regia, dunque, la Juve osserva interessata: l’austriaco è un nome nel mirino già da diversi mesi. A parametro zero, come Marcos Senesi per la difesa, è parecchio appetibile.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE