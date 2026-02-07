Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così

Il giorno dopo è stato anche riviverlo nella testa, nei video, nelle pieghe di una partita che è andata esattamente come temeva Spalletti: per quanto l’approccio sia stato buono, la Juventus è caduta nelle scelte. E le scelte sono sempre decisive. Altrimenti non avrebbero quel carico emotivo da gestire. Altrimenti sarebbero scene come altre di film già visti. Invece no: è il vero step che devono compiere i bianconeri per cambiare la propria stagione e in generale la traiettoria in cui si sono infilati da qualche anno. Serve tempo. E occorrono giocatori. Del resto, una punta in più avrebbe fatto comodo. Però, anche solo poter sfruttare meglio il proprio arsenale, avrebbe certamente fatto la differenza. Spalletti si trova bene solo con i suoi fedelissimi, ma non è una scelta: è la risposta che gli sta dando il campo. Quando ha cambiato, da Montecarlo a Bergamo, ha trovato più punti deboli che di forza. Qualcuno sta provando a ricostruirlo, qualcun altro adesso è pronto a spolverarlo. Tipo Boga. Ecco, i segnali che ha dato il francese sono stati così positivi da lasciare una scia di buon umore, a prescindere dalla stanchezza.