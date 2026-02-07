Il merito di Spalletti, la verità sulla lotta scudetto e il 9 migliore: la leggenda Juve non ha dubbi

C’è stato un grande attaccante italiano capace di vincere lo Scudetto sia con la maglia della Juventus sia quella della Lazio: Fabrizio Ravanelli. Chi meglio di “Penna Bianca” per giocare in anteprima la sfida di domani sera allo Stadium: «Mi aspetto una bellissima partita; perché la Juve adesso gioca un gran calcio, ma pure le squadre di Sarri affrontano le sfide sempre a viso aperto. Pertanto sarà un match divertente e caratterizzato da diversi gol, ma con la Juve favorita». I bianconeri appaiono in grande crescita da quando è arrivato Luciano Spalletti al timone della Juve. È merito suo la rinascita dei bianconeri? «Assolutamente si. Parlerei di effetto Spalletti molto positivo sulla squadra e su tutto l’ambiente. Nonostante qualche sconfitta come quelle contro il Cagliari in campionato e l’Atalanta in Coppa Italia, la Juve ora sta facendo molto bene. Il merito va dato a Luciano, che ha messo i giocatori al posto giusto ottenendo il massimo profitto. Inoltre Spalletti ha ridato senso di appartenenza alla squadra e imposto rapidamente le sue idee tecnico-tattiche con una feroce riaggressione della palla in fase di non possesso. Adesso la Juve gioca veramente bene ed è merito dell’allenatore».