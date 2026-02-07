Yildiz-Juve 2030: è fatta per il rinnovo, ecco le cifre. Che attesa per la conferenza di Spalletti!

La notizia di mercato più importante per la Juventus arriva a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione invernale. E no, non è un nuovo rinforzo per Spalletti, anzi è una conferma determinante di quel che vuole e vorrà essere il club in futuro. Sì, perché riuscire a trattenere Yildiz, e con un ingaggio da top player, è senza dubbio una di quelle situazioni che possono far felici, tifosi e non solo. Un trattamento speciale e riservato ai più grandi, perché il 10 bianconero è pronto a diventare sempre più un simbolo della Vecchia Signora, così come lo sono stati i più grandi del passato tra cui uno dei suoi idoli, Alessandro Del Piero. In molti lo aspettavano, perché ormai se ne parlava da tempo, e nella giornata di oggi potrebbe diventare ufficiale. Kenan ha messo la firma, nero su bianco, e la Juve lo ha messo al centro del progetto per tornare a vincere come in passato, allontanando così gli interessi di altre big europee come Real Madrid, Chelsea o dalla Bundesliga.
Yildiz, personalità e qualità per la Juve
Tutto pronto per il grande annuncio di Kenan Yildiz, senza dubbio uno dei giocatori più incisivi della Juventus attuale. Le sue giocate hanno confermato lo status sempre più importante all'interno della rosa perché è lui a determinare il bello e il cattivo tempo, soprattutto per gli avversari, quando è in campo con la sua maglia numero 10. Personalità da vendere e anche la capacità di scrollarsi di dosso le pressioni nonostante la giovanissima età. Vent'anni (21 da compiere tra un paio di mesi, il 4 maggio) e già così decisivo per un top club come la Juventus. Spalletti gli ha dato ancor più responsabilità, oltre alla libertà di svariare sul fronte offensivo partendo dalla sua zolla preferita ovvero esterno a sinistra, e lui se l'è presa caricandosi tante volte la squadra sulle spalle. Ha fatto vedere tutte le sue qualità e la percezione è che possa ancora crescere tantissimo per diventare ancor più determinante. Per questo la firma sul contratto con i bianconeri rappresenta un segnale forte e lo è anche per le cifre, a sottolineare proprio questo punto.
Rinnovo Yildiz: tutti i dettagli
Cifre importanti dicevamo. Sì, perché per un campione come Yildiz è necessario anche spingersi oltre per confermarlo, non tanto per convincerlo ma più per confermargli l'importanza all'interno della squadra, per il presente e soprattutto per il futuro. Un contratto allungato di un anno rispetto al precedente accordo quindi non più scadenza 2029 ma 2030. Per quanto riguarda le cifre, invece, l'ingaggio viene alzato notevolmente a 6 milioni a stagione con un bel bonus alla firma. Tutto confermato, manca soltanto l'ufficialità ed essendo giornata di vigilia per la gara contro la Lazio, c'è anche l'attesa in questo senso per la conferenza di Spalletti.
Conferenza Spalletti, Yildiz con lui per l'annuncio?
Oggi alle 16 è il giorno fissato, come al solito, per la conferenza di Luciano Spalletti. L'allenatore parlerà in vista della sfida contro la Lazio di campionato, utile per ritrovare il sorriso sul campo. Una conferenza in cui potrebbe esserci una grande sorpresa: la presenza di Kenan Yildiz al fianco dell'allenatore bianconero proprio per annunciare in diretta l'avvenuta firma e l'ufficialità del rinnovo. Al momento dal club bianconero non confermano, ma neppure smentiscono, dunque le possibilità di vedere il numero 10 oggi in conferenza, sono molto alte.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La notizia di mercato più importante per la Juventus arriva a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione invernale. E no, non è un nuovo rinforzo per Spalletti, anzi è una conferma determinante di quel che vuole e vorrà essere il club in futuro. Sì, perché riuscire a trattenere Yildiz, e con un ingaggio da top player, è senza dubbio una di quelle situazioni che possono far felici, tifosi e non solo. Un trattamento speciale e riservato ai più grandi, perché il 10 bianconero è pronto a diventare sempre più un simbolo della Vecchia Signora, così come lo sono stati i più grandi del passato tra cui uno dei suoi idoli, Alessandro Del Piero. In molti lo aspettavano, perché ormai se ne parlava da tempo, e nella giornata di oggi potrebbe diventare ufficiale. Kenan ha messo la firma, nero su bianco, e la Juve lo ha messo al centro del progetto per tornare a vincere come in passato, allontanando così gli interessi di altre big europee come Real Madrid, Chelsea o dalla Bundesliga.
Yildiz, personalità e qualità per la Juve
Tutto pronto per il grande annuncio di Kenan Yildiz, senza dubbio uno dei giocatori più incisivi della Juventus attuale. Le sue giocate hanno confermato lo status sempre più importante all'interno della rosa perché è lui a determinare il bello e il cattivo tempo, soprattutto per gli avversari, quando è in campo con la sua maglia numero 10. Personalità da vendere e anche la capacità di scrollarsi di dosso le pressioni nonostante la giovanissima età. Vent'anni (21 da compiere tra un paio di mesi, il 4 maggio) e già così decisivo per un top club come la Juventus. Spalletti gli ha dato ancor più responsabilità, oltre alla libertà di svariare sul fronte offensivo partendo dalla sua zolla preferita ovvero esterno a sinistra, e lui se l'è presa caricandosi tante volte la squadra sulle spalle. Ha fatto vedere tutte le sue qualità e la percezione è che possa ancora crescere tantissimo per diventare ancor più determinante. Per questo la firma sul contratto con i bianconeri rappresenta un segnale forte e lo è anche per le cifre, a sottolineare proprio questo punto.