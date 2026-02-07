Yildiz-Juve 2030: è fatta per il rinnovo, ecco le cifre. Che attesa per la conferenza di Spalletti!

La notizia di mercato più importante per la Juventus arriva a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione invernale. E no, non è un nuovo rinforzo per Spalletti, anzi è una conferma determinante di quel che vuole e vorrà essere il club in futuro. Sì, perché riuscire a trattenere Yildiz, e con un ingaggio da top player, è senza dubbio una di quelle situazioni che possono far felici, tifosi e non solo. Un trattamento speciale e riservato ai più grandi, perché il 10 bianconero è pronto a diventare sempre più un simbolo della Vecchia Signora, così come lo sono stati i più grandi del passato tra cui uno dei suoi idoli, Alessandro Del Piero. In molti lo aspettavano, perché ormai se ne parlava da tempo, e nella giornata di oggi potrebbe diventare ufficiale. Kenan ha messo la firma, nero su bianco, e la Juve lo ha messo al centro del progetto per tornare a vincere come in passato, allontanando così gli interessi di altre big europee come Real Madrid, Chelsea o dalla Bundesliga.