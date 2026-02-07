Spalletti, diretta conferenza Juve-Lazio con Yildiz e Comolli: annuncio rinnovo e le dichiarazioni

Per la Juventus è una vigilia speciale. Non solo l'analisi sul match contro la Lazio, che arriva dopo l'elminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche il momento di condivisione del rinnovo ufficiale di Yildiz . La notizia che tutti i tifosi aspettavano con ansia. Il numero 10 ha firmato il nuovo contratto con la Vecchia Signora fino al 2030 : un prolungamento che lo renderà ancora più al centro del progetto. E del suo futuro in bianconero è pronto a parlarne proprio Kenan , che sarà presente in conferenza insieme a Spalletti (che discuterà anche del match) e l'amministratore delegato Comolli.

La conferenza di Yildiz e Comolli

Il club ha anticipato la conferenza con una foto che parla da sola: la famosa panchina dove è stata fondanta la Juve, messa al centro del campo e sotto le luci dei riflettori dell'Allianza Stadium. Una metafora per rappresentare Kenan.

Tutta la dirigenza della Juve e il tecnico in prima fila per assistere al comunicato ufficiale sul rinnovo di Yildiz. Prende prima parola Comolli, che parla in italiano: "Vi chiedo di scusarmi se farà qualche errore, ma questa occasione è troppo importante per comunicare nella vostra lingua. Oggi siamo tutti molto contenti nell'annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030. Una felicità condivisa da tutta la proprietà e i tifosi, perché Kenan è un campione vero, una stella del calcio come il suo cognome ci ricordo. Ha talento ma anche le qualità del leader, senso di responsabilità da mettere a servizio della squadra. Valori come quelli della famiglia bianconera. Grazie per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un discorso ambizioso e impegnativop. Vogliamo riportare la Juve dove merita e costruire un gran futuro. Il rinnovo di Kenan è il primo passo ma non sarà l'unico".

Poi il microfono passa a Yldiz: "Voglio ringraziare Elkann, Comolli e i tifosi. Sono felice di rinnovare il contrario e stare con voi. Sono sicuro che faremo belle cose, amo la Juve. Da quando sono venuto qui sono state sempre sicuro che avremmo fatto belle cose. Grazie mille e fino alla fine".

La conferenza di Spalletti

L'allenatore della Juve ha parlato subito del rinnovo di Yildiz: "Ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per il futuro della Juve. E' bellisimo pensare di avere Kenan per più anni possibili. Come sta Kenan? A disposizione, si è allenato con la squadra. Conceicao e Kelly hanno lavorato a parte, bisogna valutare domani". Sulla vicinanza delle proprietà e il rinnovo di Spalletti: "Meglio non mettergli pressione, quando lo dimostrerò come Kenan sarà possibile. Siamo concentrati sulla priorità di preparare bene le partite. La Juve deve sistemare cose per il futuro, deve valutare anche altri contratti in scadenza. Io sono venuto qui mettendo a disposizione la Juve la scelta. Ci sono tante partite da giocare che possono far cambiare idea a tutti, bisogna fare le cose con calma. Con Elkann ho parlato a telefono e lo sento partecipe. Con lui vicino ci sentiamo ancora più forti".

