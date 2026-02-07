Spalletti, Juve-Lazio: "Yildiz c'è. Boga, Holm e Kelly... Vi dico chi sono gli allenatori forti"

Per la Juventus è una vigilia speciale. Non solo l'analisi sul match contro la Lazio, che arriva dopo l'elminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche il momento di condivisione del rinnovo ufficiale di Yildiz . La notizia che tutti i tifosi aspettavano con ansia. Il numero 10 ha firmato il nuovo contratto con la Vecchia Signora fino al 2030 : un prolungamento che lo renderà ancora più al centro del progetto. E del suo futuro in bianconero ne ha parlato proprio Kenan , in conferenza insieme a Spalletti (che ha discusso anche della prossima partita contro i biancocelesti) e l'amministratore delegato Comolli.

La conferenza di Yildiz e Comolli

Il club ha anticipato la conferenza con una foto che parla da sola: la famosa panchina dove è stata fondanta la Juve, messa al centro del campo e sotto le luci dei riflettori dell'Allianz Stadium. Una metafora per rappresentare Kenan come Boniperti e Del Piero.

Tutta la dirigenza della Juve, genitori di Kenan e il tecnico si sono disposti in prima fila per assistere all'annuncio ufficiale sul rinnovo di Yildiz. Ha preso prima parola Comolli, che ha parlato in italiano: "Vi chiedo di scusarmi se farò qualche errore, ma questa occasione è troppo importante per comunicare nella vostra lingua. Oggi siamo tutti molto contenti nell'annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030. Una felicità condivisa da tutta la proprietà e i tifosi, perché Kenan è un campione vero, una stella del calcio come il suo cognome ci ricorda.

Ha talento ma anche le qualità del leader, senso di responsabilità da mettere a servizio della squadra. Valori come quelli della famiglia bianconera. Grazie per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un discorso ambizioso e impegnativop. Vogliamo riportare la Juve dove merita e costruire un gran futuro. Il rinnovo di Kenan è il primo passo ma non sarà l'unico".

Poi il microfono è passato a Yildiz: "Voglio ringraziare Elkann, Comolli e i tifosi. Sono felice di rinnovare il contrario e stare con voi. Sono sicuro che faremo belle cose, amo la Juve. Da quando sono venuto qui sono state sempre sicuro che avremmo fatto belle cose. Grazie mille e fino alla fine". Dopo le belle parole del fuoriclasse bianconero, è iniziata anche la conferenza di Spalletti.