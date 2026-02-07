Comolli insieme a Yildiz: la frase sul futuro Juve. E Kenan incalza, "Da quando sono qui..."

La Juventus ha blindato il suo talento più brillante: Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo di contratto con i bianconeri fino al 2030 ( tutti i dettagli ). Una scelta importante da parte della società, che ha deciso di puntare sul forza sul talento turco. Per il numero 10 un contratto da 6 milioni di euro a stagione . Prima dell'inizio della conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida contro la Lazio, il classe 2005 e il CEO Damien Comolli hanno quindi commentato questa importante notizia.

Rinnovo Yildiz, Comolli: "Primo passo per riportare la Juve dove merita"

Il primo a prendere la parola è stato Comolli, che ha sottolineato l'importanza di Yildiz per la squadra e il progetto: "Vi chiedo di scusarmi se farò qualche errore, ma questa occasione è troppo importante per comunicare nella vostra lingua. Oggi siamo tutti molto contenti nell'annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030. Una felicità condivisa da tutta la proprietà e i tifosi, perché Kenan è un campione vero, una stella del calcio come il suo cognome ci ricordo. Ha talento ma anche le qualità del leader, senso di responsabilità da mettere a servizio della squadra. Valori come quelli della famiglia bianconera. Grazie per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un discorso ambizioso e impegnativo. Vogliamo riportare la Juve dove merita e costruire un gran futuro. Il rinnovo di Kenan è il primo passo ma non sarà l'unico".

Yildiz: "Sicuro che faremo belle cose, amo la Juve"

Dopo il CEO, ha parlato anche lo stesso Yildiz, visibilmente emozionato: "Voglio ringraziare Elkann, Comolli e i tifosi. Sono felice di rinnovare il contrario e stare con voi. Sono sicuro che faremo belle cose, amo la Juve. Da quando sono venuto qui sono state sempre sicuro che avremmo fatto belle cose. Grazie mille e fino alla fine". Una crescita quella del numero 10 bianconero che sembra appena iniziata. Dopo alcune buone stagioni, infatti, quest'anno il classe 2005 ha migliorato ancora il suo rendimento, trovando fin qui 9 gol e 8 assist in 30 presenze tra Serie A e Champions League. Numeri importantissimi, a cui si aggiungono poi tante giocate di classe, spirito da leader e personalità. Tutte doti che sono fondamentali per il numero 10 della Juve e che gli sono valse questo importante rinnovo.