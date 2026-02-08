Rinnovi Juve, il piano dopo Yildiz: da McKennie fino a… Spalletti. E occhio alla situazione Locatelli

Sbiadita e messa da parte ormai da tempo, invece, la questione Vlahovic : ad oggi non si è trovato un punto d’incontro e sembra improbabile che qualcosa possa cambiare nell’immediato. Scadenza al 30 giugno 2026 anche per Carlo Pinsoglio, in questo caso la questione è legata soprattutto alle scelte di vita del portiere, per il rapporto che c’è tra le parti non sarà difficile arrivare ad una soluzione. Spingendo lo sguardo ancora più in là, oltre l’immediato orizzonte, si intravedono questioni sicuramente meno spinose e pressanti, ma non per questo meno importanti.

I senatori da blindare

C’è una schiera di senatori e insostituibili che si è imposta con Spalletti e che potrebbe far valere questa posizione anche in sede contrattuale. Uno per tutti, Pierre Kalulu. Sempre impiegato, nemmeno un minuto in panchina e con un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro, non certo tra i più alti in rosa; la scadenza è nell’estate del 2029, ci sarà tempo per discuterne. Stesso discorso per Thuram (2 milioni) e Kelly (2,5 milioni). Un anno prima, 30 giugno 2028, la scadenza del contratto di capitan Manuel Locatelli. Ha rischiato di finire ai margini, nell’ultimo periodo si è ripreso il centro della Juventus e ha trasformato i fischi in applausi. Per evitare di arrivare sul gong e trascinare le situazioni, anche in questo caso una mossa giocata in anticipo potrebbe favorire un eventuale prolungamento. Infine, certo, c’è anche la questione Spalletti. Ma quello è un altro libro, un’altra storia, un’altra cima da scalare che, al momento, inizia a intravedersi prima degli ultimi tornanti.

