Retroscena rinnovo Yildiz: il blitz di Elkann, perché non c’è la clausola e il fotografo personale

TORINO - C’è rumore, c’è elettricità, c’è musica, ci sono sensazioni, ci sono increspature. C’è il coinvolgimento di tutti i sensi che si attivano e suonano la sveglia: quella di ieri, con il rinnovo di Kenan Yildiz, è stata una giornata che segna la storia recente della Juventus. Il rumore è quello delle pale dell’elicottero che atterra sulla Continassa. Nonostante gli impegni, John Elkann ha ricavato uno spazio nell’agenda per un blitz nel quartier generale bianconero: giusto il tempo di stringere la mano e congratularsi con Kenan e la sua famiglia. Un passaggio simbolico e catturato dalle macchine fotografiche del club. Prima, però, c’è stato anche il tempo della concretezza, quello per mettere parola e segnare la via, indirizzare la trattativa che ieri ha trovato il suo lieto fine. Quello per sciogliere anche gli ultimi nodi: il bonus alla firma — dal valore di un’annualità, circa 6 milioni di euro — e della clausola rescissoria. Non ci sarà, come da tradizione e linee guida della Juventus. E c’è l’elettricità dell’ambiente che vuole farsi trovare pronto all’evento. La sala stampa dell’Allianz Stadium brulica di una metodica operosità e nulla è lasciato al caso: la musica che sarà colonna sonora e il video a suggellare il rinnovo, ma anche le bottiglie da piazzare di fronte ai protagonisti e ogni minimo dettaglio che sembra cosa scontata, ma è il frutto di una catena di lavoro che collega, nemmeno troppo invisibilmente, ogni area del club. Le increspature, invece, sono quelle che per la prima volta si sentono nella voce dell’ad Damien Comolli.