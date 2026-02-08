Tuttosport.com
Miretti, da eterna promessa a punto di forza: dopo la Juve c'è il sogno Mondiale, Gattuso osserva

Il Ct della Nazionale studia ogni possibilità a poche settimane dai playoff: Fabio nel mirino per aumentare la qualità in mezzo al campo
Nicolò Schira
3 min
Stasera ci saranno anche gli occhi del commissario tecnico Rino Gattuso puntati su Fabio Miretti, la cui esplosione delle ultime settimane non è passata affatto inosservata. Tanto da aver attirato anche le attenzioni della Nazionale, col ct (oggi sarà allo Stadium) che sta pensando di chiamarlo in azzurro per i playoff di fine marzo, nei quali l’Italia si gioca tutto. Vietato fallire per la terza volta consecutiva l’appuntamento con il Mondiale. Per questo Gattuso appare propenso a pescare tra i volti emergenti del campionato: da Palestra a Bartesaghi passando per Vergara fino appunto a Miretti.
Nel boom del centrocampista juventino c’è parecchio merito di Luciano Spalletti, che fin dal suo approdo sulla panchina bianconera ha subito manifestato grande fiducia nel talento classe 2003. Un feeling speciale che ha permesso al talento originario di Pinerolo di riuscire a mostrare, finalmente, tutte le sue qualità. In tal senso ha inciso pure la mossa tecnico-tattica effettuata dal tecnico di Certaldo, che ha avanzato il numero 21 da mezzala a trequartista. 

Il volo di Fabio e le lusinghe del mercato

Et voilà: il decollo di Miretti è servito. Da quel momento, infatti, l’ex Genoa si è scrollato di dosso la fastidiosa etichetta di eterna promessa per tramutarsi in un punto di forza di questa Juve. Non a caso capita sempre più spesso di vederlo partire nell’undici titolare. Motivo per cui proprio Spalletti durante il mercato invernale ha messo il veto alla possibile partenza del centrocampista, che aveva attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra coloro che avevano bussato dalle parti della Continassa anche la Lazio, avversaria di stasera. Fabiani e Sarri, infatti, stimano Miretti e avevano pensato a lui per aggiungere qualità e gol alla mediana biancoceleste. Sul piatto ci sarebbero stati pure 15 milioni per provare a ingolosire la Signora, che avrebbe realizzato una plusvalenza totale dalla vendita di uno dei prodotti del proprio florido settore giovanile. Niente da fare. L’alt di Spalletti ha stoppato tutto e permesso a Fabio al tempo stesso di svolare. Tanto che ora Miretti è pronto a prendere per mano la Juve nella rincorsa a un posto Champions. Il trampolino ideale per riuscire a conquistare anche la fiducia di Gattuso e la conseguente chiamata in Nazionale. Sognando il Mondiale: chi l’avrebbe detto soltanto un paio di mesi fa? Probabilmente neppure il più inguaribile ottimista dei suoi fan, ma ora Fabio può sognare in grande grazie alle ottime prestazioni fornite e al nuovo ruolo cucitogli addosso da quel sarto speciale che risponde al nome di Luciano Spalletti.

