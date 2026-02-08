Con un tiro da fuori area, potente e rasoterra, Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un'azione che aveva visto in precedenza anche l'imprudenza di Gila entrato scomposto in area sulla corsa di Cabal rovinato a terra. Guida vede un fuorigioco di Thuram, pensando che abbia toccato il pallone della conclusione quando in realtà il tocco è di un laziale, e Mazzoleni al VAR competa la frittata confermando il fuorigioco considerato impattante nell'azione quando non c'era nulla di impattante sia nella sua posizione che nella conclusione, e senza minimamente valutare il contatto precedente. L'ennesimo episodio di una gestione arbitrale lontana dalla realtà del campo, dal regolamento e dall'abilità necessaria per gestire una partita di Serie A.

Koopmeiners tira, Provedel disturbato dai suoi compagni. Thuram non fa nulla

La posizione del centrocampista francese era chiaramente oltre l'ultimo difensore, ma la sua presenza non ha interferito con il tiro di Koopmeiners. Thuram, infatti, non ha toccato la sfera di gioco e non ha ostacolato la visuale di Provedel, che al massimo è stato ostruito dai suoi stessi compagni di squadra. La conclusione dell'olandese in realtà è stata deviata da Marusic, che ha messo fuori causa il portiere biancoceleste ma nonostante questo Mazzoleni al VAR ha confermato la visione di Guida, convincendolo ad annullare la rete. Il tutto senza mandarlo a riguardare l'azione al monitor.

Cabal-Gila, contatto al limite

Come se tutto questo non bastasse, il VAR ha richiamato Guida per quanto riguarda la situazione di offside, ma non ha preso in considerazione il contatto in area di rigore biancoceleste tra Cabal e Gila. Nella stessa azione del gol annullato, poco prima del tiro di Koopmeiners, il difensore della Lazio è entrato in maniera scomposta sul difensore bianconero, facendolo cadere. Rigore netto? L'arbitro in campo ha lasciato correre ma Mazzoleni, nonostante le immagini mostrassero un intervento al limite, non ha richiamato l'arbitro a rivedere l'azione.

