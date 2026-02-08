Tuttosport.com
"Loro tirano e segnano, noi..." Delusione e rabbia Juve, da Koop a Kalulu e Thuram

"Abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo vinto", i commenti al termine della sfida contro la Lazio
2 min
Juventus

Juventus

Grazie alle reti di McKennie e Kalulu la Juventus è riuscita a trovare il pareggio contro la Lazio. Un 2-2 difficile, combattuto, arrivato dopo che la squadra di Luciano Spalletti era andata sotto nel punteggio per 0-2. Nonostante questo, però, i bianconeri non hanno smesso di attaccare e nel finale sono riusciti a conquistare un punto prezioso. La Juve rischia comunque di perdere il quarto posto in classifica, ma questo risultato dimostra la forza mentale del gruppo bianconero.

Juve, Kalulu: "Sono deluso"

Al termine della partita Kalulu, autore del gol del pareggio e nominato migliore in campo, ai microfoni di Dazn ha commentato: "Sono deluso perché abbiamo dato tanto per arrivare alla vittoria. Ora dobbiamo pensare alla prossima. Reazione? Per me dall’inizio eravamo così. Non abbiamo abbassato la testa. La rabbia è che loro hanno tirato e fatto gol, noi dobbiamo essere più efficaci dentro l’area".

Thuram: "Gol subito al primo tiro? Dà fastidio"

Ottima prestazione anche per Khephren Thuram, che però non può dirsi soddisfatto del risultato finale. Il centrocampista francese, infatti, ha poi aggiunto: "Gol subito al primo tiro subito? Dà fastidio perché facciamo sempre una buona partita con occasioni. Abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo vinto. Inter? Noi giochiamo sempre per vincere e fare grandi partite, ancora di più contro l’Inter che è una grande squadra".

Le parole di Koopmeiners: "Il gol annullato..."

Nel post partita anche Koopmeiners ha commentato il risultato: "Siamo arrabbiati perché abbiamo avuto tante occasioni e sono mancati i passaggi finali. Se abbassiamo la concentrazione in alcuni momenti quando difendiamo? A me piace attaccare tanto, è un modo bello creare tante occasioni, ma è sempre importante avere le coperture preventive. Serve anche comunicazione. Dobbiamo fare meglio in queste situazioni. Gol annullato? Mi dispiace, era un gran momento per la nostra squadra, avevamo avuto tante occasioni prima".

