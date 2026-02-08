"Loro tirano e segnano, noi..." Delusione e rabbia Juve, da Koop a Kalulu e Thuram

Grazie alle reti di McKennie e Kalulu la Juventus è riuscita a trovare il pareggio contro la Lazio . Un 2-2 difficile, combattuto, arrivato dopo che la squadra di Luciano Spalletti era andata sotto nel punteggio per 0-2. Nonostante questo, però, i bianconeri non hanno smesso di attaccare e nel finale sono riusciti a conquistare un punto prezioso. La Juve rischia comunque di perdere il quarto posto in classifica , ma questo risultato dimostra la forza mentale del gruppo bianconero.

Juve, Kalulu: "Sono deluso"

Al termine della partita Kalulu, autore del gol del pareggio e nominato migliore in campo, ai microfoni di Dazn ha commentato: "Sono deluso perché abbiamo dato tanto per arrivare alla vittoria. Ora dobbiamo pensare alla prossima. Reazione? Per me dall’inizio eravamo così. Non abbiamo abbassato la testa. La rabbia è che loro hanno tirato e fatto gol, noi dobbiamo essere più efficaci dentro l’area".

Thuram: "Gol subito al primo tiro? Dà fastidio"

Ottima prestazione anche per Khephren Thuram, che però non può dirsi soddisfatto del risultato finale. Il centrocampista francese, infatti, ha poi aggiunto: "Gol subito al primo tiro subito? Dà fastidio perché facciamo sempre una buona partita con occasioni. Abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo vinto. Inter? Noi giochiamo sempre per vincere e fare grandi partite, ancora di più contro l’Inter che è una grande squadra".