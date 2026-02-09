Pagelle Juve: David assonnato, resilienza Kalulu, Cambiaso caffè troppo amaro

La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro la Lazio. La formazione di Spalletti, che nel primo tempo si vede negare un rigore più che dubbio, va sotto 0-2: ad aprire le marcature è Pedro con un tiro nettamente deviato da Bremer e in avvio di secondo tempo Isaksen firma il raddoppio. I padroni di casa riescono a riprenderla prima con il solito McKennie e poi con Kalulu nei minuti di recupero. Di seguito le pagelle dei giocatori bianconeri.
Di Gregorio 5.5
Incolpevole sul primo gol della Lazio, leggermente in ritardo su quello del raddoppio.
Kalulu 7.5
La Lazio capisce subito che dalle sue parti può combinare ben poco. Pulito nelle chiusure, spigliato negli ultimi 30 metri. Ennesima gara giocata per intero senza il minimo segnale di usura. Il gol è il giusto premio alla sua resilienza calcistica.
Bremer 6
Non ha colpe sui due gol biancocelesti, nati semplicemente dal nulla. Anche stavolta, prova a improvvisarsi centravanti attaccando centralmente la profondità: Provedel gli nega un bel gol di testa. Poi l’erroraccio sull’assist al bacio di David a macchiare una serata più che positiva.
Koopmeiners 6
Altro giro altro ruolo: dopo l’esperimento - riuscito - da braccetto, Spalletti prova a rivitalizzarlo schierandolo al centro della difesa con Bremer e lui, tutto sommato, se la cava. Il mirino, poi, è tarato giusto e infatti la sua serata sarebbe condita pure da un bel gol da fuori area, annullato poi per il fuorigioco di Thuram.
Kelly (31’ st) ng
Cabal 5.5
Difensivamente, fatica a reggere l’urto con Isaksen. Frenetico e impreciso nelle imbucate per i compagni. Non è un caso che la Juve costruisca dal basso tutte le azioni dalla corsia opposta.
Zhegrova (1’ st) 6
Entra con voglia e rabbia, impegnando in un paio di occasioni Provedel.
Locatelli 5
A 15’ dalla fine del primo tempo, anziché gestire il possesso, perde un pallone imbarazzante, permettendo alla Lazio - sterile e affannosa fino a quel momento - di chiudere il primo tempo in vantaggio.
Miretti (38' st) ng
Thuram 5.5
Motore ingolfato. Le sue intuizioni si contano sulle dita di una mano, come l’apertura per Cambiaso, servito sulla destra a tu per tu con Provedel.
Cambiaso 5.5
Spalletti le sta provando tutte pur di recuperarlo. L’esperimento di giornata coincide con il suo dirottamento in alto a destra, dove si ritrova a litigare a più riprese con il pallone. Nella ripresa, giusto il tempo di tornare nei quattro dietro e Isaksen lo brucia in campo aperto siglando il gol del raddoppio. Poi l’assist con i giri giusti per McKennie: una zolletta di zucchero in un caffè decisamente troppo amaro.
Boga (31’ st) 6.5
Serve a Kalulu la palla del pari. Non male come esordio all'Allianz...
McKennie 7.5
Una sentenza. L'ultimo a mollare. Quando attacca gli spazi sembra davvero un centravanti navigato. Il gol di testa rimette in partita la Juve.
Openda (38' st) ng
Yildiz 6
Sperava di coronare il rinnovo con un gol: il popolo dell'Allianz non aspettava altro. Ma la sua gara, complici un paio di paratone di Provedel, si traduce in un nulla di fatto.
David 5.5
Dopo i segnali incoraggianti delle ultime settimane, riecco a tratti il David assonnato e approssimativo della gara di andata, soprattutto nel lavoro spalle alla porta dove subisce a più riprese gli anticipi di Gila e Provstgaard. Cresce nella ripresa, servendo a Bremer la palla del possibile 2-2.
All. Spalletti 6
La sua squadra paga un paio di ingenuità dei singoli, agguantando il pari a tempo scaduto con la forza della disperazione. Il salto da fare è sempre lo stesso: imparare a indirizzare le gare più sporche. Ma questo pari vale oro per come si era messa...
ARBITRO Guida 5.5
Vede da vicino il contatto Gila-Cabal eppure sceglie di non fischiare rigore. Scelta più che dubbia...
Pagelle Lazio
Provedel 7.5 Tiene in piedi la Lazio con 4 interventi decisivi su Bremer, Yildiz e Zhegrova. Se è questo, difficile credere che Gattuso possa tenerlo fuori...
Marusic 6 Gioca una gara ordinata, senza intestardirsi in suggerimenti cervellotici.
Gila 5.5 Irruento ai limite della regolarità: Guida lo grazia sull'intervento dubbio su Cabal.
Romagnoli (31’ st) ng.
Provstgaard 6 In avvio si fa mangiare in testa da Bremer, costringendo Provedel a un super intervento. Cresce con il passare dei minuti, tenendo in piedi la retroguardia della Lazio.
Patric (38' st) ng
Tavares 7.5 Sembra quello della scorsa stagione e non la timida controfigura vista fin qui. Serve a Del-Bashiru una palla semplicemente perfetta, sprecata dal compagno a tu per tu con DiGre. Non contento, salva su Bremer un gol già fatto.
Basic 5.5 Mattatore nella gara di andata, semplice comparsa in quel dell’Allianz, dove affoga nel traffico bianconero prima di chiedere il cambio per un problema muscolare.
Dele-Bashiru (1’ st) 5 Si mangia un gol grosso come una casa sul suggerimento puntuale di Tavares.
Cataldi 6 Dopo un primo tempo caotico, abbassa i bpm e rincomincia a giocare come sa. L’imbucata per il gol di Isaksen è semplicemente geniale.
Taylor 5.5 Più utile in fase difensiva, che nella metà campo avversaria dove gli manca la giusta dose di lucidità per colpire.
Isaksen 7 Dopo un primo tempo frizzante, segna il gol del raddoppio bruciando Cambiaso in campo aperto. Per Sarri sta diventando insostituibile.
Cancellieri (19’ st) 5.5 Entra e la Lazio finisce per schiacciarsi.
Maldini 6.5 Dopo 45 minuti in apnea, indirizza la serata strappando a Locatelli la palla per l'1-0 Lazio.
Pedro 7 Sfata il taboo bianconero (fino a ieri sera non aveva mai segnato ai biancocelesti) sbloccando il match con una stoccata imparabile sul suggerimento di Maldini. 39 anni da compiere: giocatore infinito.
Noslin (19’ st) 5 Spreca a due metri dalla porta la palla che avrebbe chiuso definitivamente il match.
All. Sarri 6.5 Incarta la gara alla grandissima con un uno-due micidiale tra la fine del primo tempo e l'inizio del primo. Ma alla fine, non basta.
