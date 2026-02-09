Douglas Costa-Zhegrova, il paragone e lo scambio con Sarri: “Sarebbe stato meglio se…”

Un commento speciale sulla Juventus è arrivato da Douglas Costa . Il brasiliano è da pochi giorni tornato in Italia per giocare questi mesi con il ChievoVerona ed è stato invitato negli studi di Dazn proprio per analizzare la prova dei bianconeri contro la Lazio . È stato un giocatore apprezzato dai tifosi per quanto ha fatto sul campo e le sue qualità ma come ha detto Sarri : "È un fuoriclasse che per colpa nostra e anche sua non è riuscito a fare qualcosa di più perché aveva la possibilità di diventare uno dei top". Parole al miele e a cui il brasiliano ha risposto sorridendo: "Grazie mister. Se lo dici tu allora è vero".

Douglas Costa e la cattiveria Juve

Douglas Costa parte dalla sua analisi proprio sull'atteggiamento: "Si può allenare la cattiveria sotto porta? Certo, io in allenamento lo facevo per trovarmi pronto in partita". A tal proposito Hernanes ha preso l’esempio di Zhegrova, che è entrato bene, e il suo tiro: "Nell’ultima azione ha provato a calciare e io ho detto a Douglas ‘quella è la tua mattonella’. Lui mi ha risposto: ‘Si vede che ha messo troppa forza, sarebbe stato meglio se avesse cercato la porta, che crea più pericolo rispetto a un tiro con tanta forza".

Spalletti e Yildiz

Poi il brasiliano commenta la prova di Yildiz e la scelta della Juve di rinnovargli il contratto: "Lui per me è uno dei più forti in rosa. Non ho seguito la questione rinnovo, ma è giusto puntare su di lui. Se mi assomiglia con la palla? Lui lo deve fare, deve prendersi la responsabilità nelle giocate". E poi aggiunge su Spalletti: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Mi piace molto e ha un atteggiamento giusto". Poi sulla gara ha commentato: "Alla fine loro hanno avuto la fortuna di pareggiare ed è un punto guadagnato. È mancata la precisione nei tiri da parte della Juve".