Mea culpa Locatelli, le scuse dopo l’errore in Juve-Lazio. E Yildiz fa una promessa

Il mea culpa di Locatelli dopo l'errore contro la Lazio

Eppure, spinta dai propri tifosi, la Juve inizia bene il match ma proprio nel recupero della prima frazione di gioco subisce la rete di Pedro. Pesa come un macigno l'errore in disimpegno di Manuel Locatelli che perde palla dando il via alla ripartenza degli ospiti. Al termine del match il capitano dei bianconeri ha fatto mea culpa e sui social ha scritto: "Sono davvero dispiaciuto per il mio errore: un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra".

Yildiz prende per mano la Juve: parole da leader

Grande delusione anche per Kenan Yildiz, fresco di rinnovo con la Juve fino al 2030. "Volevamo di più e abbiamo dato tutto: non è bastato vincere, ma non abbiamo mai mollato - ha scritto il numero 10 sul proprio profilo Instagram, - grazie per l'incredibile supporto, specialmente in una serata così speciale per me. Darò il meglio per questo club".

