Conceicao infortunato, cosa è successo in Juve-Lazio: c’è già il verdetto per l’Inter

Novità dalla Continassa per quanto riguarda le condizioni del portoghese, che ha avvertito dolore durante il riscaldamento: i dettagli
TORINO - Il sospiro di sollievo dopo la paura. I tifosi della Juventus, che avevano appreso delle condizioni fisiche non perfetti di Francisco Conceicao dalla conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti, hanno ancora davanti agli occhi la scena in cui, ieri sera, nel match pareggiato all'Allianz Stadium contro la Lazio che 'fece grande' papà Sergio, il giovane portoghese - pronto a entrare a inizio ripresa al posto di Cabal - è stato, al contrario, costretto a risedersi in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio dopo aver avvertito un dolore durante il riscaldamento.

Conceicao ci sarà con l'Inter

La notizia di giornata è che, nonostante il forfait di ieri sera (comunque previsto, con Spalletti che, in conferenza, aveva parlato di un Conceicao da valutare fino all'ultimo momento a causa di un sovraccarico muscolare accusato al termine del quarto di finale di Coppa Italia perso contro l'Atalanta), il folletto portoghese sarà pienamente a disposizione per il Derby d'Italia con l'Inter, in programma la sera di San Valentino.

