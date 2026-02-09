Conceicao infortunato, cosa è successo in Juve-Lazio: c’è già il verdetto per l’Inter

TORINO - Il sospiro di sollievo dopo la paura. I tifosi della Juventus, che avevano appreso delle condizioni fisiche non perfetti di Francisco Conceicao dalla conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti, hanno ancora davanti agli occhi la scena in cui, ieri sera, nel match pareggiato all'Allianz Stadium contro la Lazio che 'fece grande' papà Sergio, il giovane portoghese - pronto a entrare a inizio ripresa al posto di Cabal - è stato, al contrario, costretto a risedersi in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio dopo aver avvertito un dolore durante il riscaldamento.