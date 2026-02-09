Tuttosport.com
Licina, il nuovo gioiellino Juve già alla corte di Spalletti: qual è il piano

Arrivato nell'ultimo giorno del mercato invernale dal Bayern Monaco, il classe 2007 è stato aggregato nell'allenamento della prima squadra
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus di Luciano Spalletti è tornata al lavoro alla Continassa dopo il pari per 2-2 contro la Lazio. Classico lavoro di scarico per i giocatori che sono scesi in campo nella sfida rimessa in piedi da McKennie e Kalulu contro i biancocelesti di Sarri, allenamento per chi non è stato schierato dal tecnico bianconero. Il protagonista della seduta odierna, l'ultimo arrivato a Torino: Adin Licina, talento classe 2007 che la Juventus ha ingaggiato alla fine del mercato invernale.

Licina, primo allenamento con Spalletti

Il giovane tedesco è arrivato alla Juventus dal Bayern Monaco nell'ultimo giorno di mercato, seguendo la stessa tratta che ha portato Yildiz in bianconero. Oggi per Licina la prima chance in mezzo ai grandi sotto gli occhi di Luciano Spalletti che ha potuto osservare da vicino il nuovo arrivato. Per il momento Adin è aggregato con la Next Gen anche se nell'ultimo weekend è rimasto in panchina nella sfida vinta per 3-0 contro la Torres. L'esordio con gli uomini di Brambilla è solo rimandato, ma il piano del club è chiaro. Per il  gioellino del 2007 potrebbe nn essere l'unica volta che si allena con la prima squadra.

 

 

Come Yildiz

Subito allenamento con la formazione di Spalletti, l'idea è di promuoverlo presto come fatto con Adzic e prima di lui con Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2030 e colonna portante della Juventus. Il montenegrino ha seguito lo stesso percorso, oggi con Licina in squadra insieme nella partitella svolta in allenamento dal gruppo che ha giocato meno minuti contro la Lazio. E per il tedesco 2007 il percorso potrebbe essere molto simile: la Juventus vuole crescere il 19enne cercando di accelerarne il processo di maturazione e crescita per ritrovarsi in casa un altro top player.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

