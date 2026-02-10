"Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, ecco dove andrà": parla chi gli ha cambiato la vita

Che tipo di lavoro ha fatto e sta facendo per rientrare in campo? Aveva fatto ritorno a Belgrado. «Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non credo abbia lavorato a Belgrado: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il recupero. E il fattore climatico è determinante».

Lei è il coach che gli ha cambiato la carriera. «Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2021, durante il periodo Covid: si faceva allenamento ancora in isolamento. Per più di un anno, sedute su sedute. Aveva già un allenatore solo per l’aspetto della condizione fisica: io e lui ci siamo concentrati sugli aspetti nutrizionali».

Come l’è sembrato, quando avete iniziato a lavorare insieme? «Devo dire che la mia opinione di lui è semplicemente eccellente. Come giocatore e come persona. Dal punto di vista fisico, non c’è altro da aggiungere: ha delle performance fisiche di altissimo livello. E lavora per mantenerle».