"Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, ecco dove andrà": parla chi gli ha cambiato la vita

TORINO - A rivederlo così, a bordocampo, mentre esulta per la rete di Kalulu all’ultimo istante, la domanda si è fatta collettiva e non ha escluso proprio nessuno: ma quanto manca per rivedere in campo Dusan Vlahovic? Eh, manca un po’. Almeno un mese. Quello del derby contro l’Inter, quello dello scontro diretto con il Como, di quello ancor più importante con la Roma. E poi della Champions League, andata e ritorno con Osimhen, Icardi e il Galatasaray, a proposito di 9. Sarebbe servito, Dusan. E servirà comunque nel rettilineo finale, quello in cui la Juve proverà ugualmente a giocarsi l’accesso all’Europa che conta. Prima di salutarsi. Stavolta per davvero. «Ma vedrete: ci metterà pochissimo per tornare il vero Vlahovic», racconta Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba e amico della punta bianconera. Lo conosce bene. L’ha allenato tra Fiorentina e Juventus. Lo segue praticamente ovunque. Perciò, tocca fidarsi.
"Vlahovic, il recupero..."
Coach Ilic, ha sentito Dusan ultimamente? «Non negli ultimi giorni, ma seguo da vicino qualsiasi cosa gli accada».
Si sarà fatto un’idea del suo rientro, dunque. «L’infortunio è arrivato in un’area ben specifica, che guarisce più lentamente. Naturalmente il recupero è più lungo. Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto».
Per la sua struttura fisica si rischia di vederlo a mezzo servizio? «No, lui ne ha una da sogno, persino in queste condizioni. Potrebbe fare qualsiasi sport. Semmai, la struttura è un aiuto per il recupero».
"Juve, quando torna Vlahovic"
Quando lo rivedremo, allora? «Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie».
Che tipo di lavoro ha fatto e sta facendo per rientrare in campo? Aveva fatto ritorno a Belgrado. «Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non credo abbia lavorato a Belgrado: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il recupero. E il fattore climatico è determinante».
Lei è il coach che gli ha cambiato la carriera. «Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2021, durante il periodo Covid: si faceva allenamento ancora in isolamento. Per più di un anno, sedute su sedute. Aveva già un allenatore solo per l’aspetto della condizione fisica: io e lui ci siamo concentrati sugli aspetti nutrizionali».
Come l’è sembrato, quando avete iniziato a lavorare insieme? «Devo dire che la mia opinione di lui è semplicemente eccellente. Come giocatore e come persona. Dal punto di vista fisico, non c’è altro da aggiungere: ha delle performance fisiche di altissimo livello. E lavora per mantenerle».
"Dove andrà Vlahovic"
Riuscirà a mantenere quelle condizioni entro il finale di stagione? «Può accadere qualsiasi cosa fino a fine anno. La mia preoccupazione è che dopo quest’infortunio possa fiondarsi di nuovo su un alto livello di prestazioni: ha fame, il desiderio sempre enorme di far gol, quasi maniacale».
Il consiglio alla fine è questo: ci vada piano, almeno nelle prime partite. «Ecco, deve provare a tornare in maniera comunque controllata, altrimenti avrà altri problemi».
Col sorriso: le ha detto dove andrà a giocare l’anno prossimo? Il suo contratto scade questo giugno. «Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare».
E poi ha un feeling speciale con l’Italia e la Serie A. «Sì, Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti».
Crede che andare altrove possa essere la soluzione? «Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta classe che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti».
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - A rivederlo così, a bordocampo, mentre esulta per la rete di Kalulu all’ultimo istante, la domanda si è fatta collettiva e non ha escluso proprio nessuno: ma quanto manca per rivedere in campo Dusan Vlahovic? Eh, manca un po’. Almeno un mese. Quello del derby contro l’Inter, quello dello scontro diretto con il Como, di quello ancor più importante con la Roma. E poi della Champions League, andata e ritorno con Osimhen, Icardi e il Galatasaray, a proposito di 9. Sarebbe servito, Dusan. E servirà comunque nel rettilineo finale, quello in cui la Juve proverà ugualmente a giocarsi l’accesso all’Europa che conta. Prima di salutarsi. Stavolta per davvero. «Ma vedrete: ci metterà pochissimo per tornare il vero Vlahovic», racconta Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba e amico della punta bianconera. Lo conosce bene. L’ha allenato tra Fiorentina e Juventus. Lo segue praticamente ovunque. Perciò, tocca fidarsi.
"Vlahovic, il recupero..."
Coach Ilic, ha sentito Dusan ultimamente? «Non negli ultimi giorni, ma seguo da vicino qualsiasi cosa gli accada».
Si sarà fatto un’idea del suo rientro, dunque. «L’infortunio è arrivato in un’area ben specifica, che guarisce più lentamente. Naturalmente il recupero è più lungo. Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto».
Per la sua struttura fisica si rischia di vederlo a mezzo servizio? «No, lui ne ha una da sogno, persino in queste condizioni. Potrebbe fare qualsiasi sport. Semmai, la struttura è un aiuto per il recupero».