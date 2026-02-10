Ottolini, rinnovi e mercato Juve: "Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamo"

TORINO - Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset e Sky Sport facendo il punto della situazione partendo dal mercato bianconero: "Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane".
Verso l'Inter
Derby d'Italia alle porte (sabato) per la Juventus che farà visita all'Inter, già battuta nel match di andata alla Stadium, in un match importante nella lotta Champions: "I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo - aggiunge - Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno".
Il tema dell'attaccante e Vlahovic
Nel mercato invernale i bianconeri non sono riusciti a regalare un attaccante in più a Luciano Spalletti, ecco la spiegazione del ds: "Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo". A Sky Sport è stata sottolineata la presenza di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto, in borghese a bordocampo ad incitare la squadra: "Questa è stata una delle considerazioni che abbiamo fatto, perché comunque Dusan entro qualche settimana tornerà a disposizione. Discorso chiuso? No".
"Estremamente contenti del suo lavoro"
A Sky Sport Ottolini ha sottolineato il lavoro dell'ex Ct: "Siamo estremamente contenti del lavoro che lui ed il suo staff stanno facendo, lo vedono tutti anche da fuori quanto la squadra e i singoli siano migliorati. Abbiamo tante partite importanti a febbraio ma siamo convinti che si andrà avanti".
Su Yildiz e McKennie
Il rinnovo del fuoriclasse turco era la priorità per i bianconeri che lo hanno visto crrescere: "Avendone visto tutto il percorso, vedendolo arrivare a questo livello in prima squadra, è qualcosa che capita poche volte nel calcio. La soddisfazione è maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere". Mentre sullo statunitense: "Sta facendo bene, giocatore di quantità e qualità, instancabile, sta avendo numeri importanti e stiamo procedendo con i colloqui con l'entourage".
