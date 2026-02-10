Ottolini, rinnovi e mercato Juve: "Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamo"

Il tema dell'attaccante e Vlahovic

Nel mercato invernale i bianconeri non sono riusciti a regalare un attaccante in più a Luciano Spalletti, ecco la spiegazione del ds: "Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo". A Sky Sport è stata sottolineata la presenza di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto, in borghese a bordocampo ad incitare la squadra: "Questa è stata una delle considerazioni che abbiamo fatto, perché comunque Dusan entro qualche settimana tornerà a disposizione. Discorso chiuso? No".