La zona grigia del Var e Rocchi: Juve, sei in testa alla classifica... dei torti

Var, la solita discriminante

La discriminante per richiamare l’arbitro al Var è sempre la solita: quella zona grigia dell’errore chiaro ed inequivocabile. Viceversa, da regolamento, non può avere luogo l’OFR (On Field Review). Ma come può un episodio simile non rientrare nella prima di queste due categorie? Scenario similissimo, tra l’altro, a quello palesatosi nella gara di andata di campionato, l’ultima - per intenderci - di Igor Tudor, datata 26 ottobre. Anche in quel caso il protagonista è Gila che al 60’ (e sul risultato di 1-0) rifila un pestone netto in area di rigore a Conceiçao. Sembra non ci siano dubbi, dal momento che lo stesso Gila - resosi conto dell’ingenuità commessa - si mette istintivamente le mani nei capelli. Eppure Colombo lascia correre, e il Var non lo richiama al monitor. Condotta criticata - poi - dallo stesso designatore Rocchi nell’appuntamento settimanale di Open Var: «L’intervento era da rigore per uno “step on foot”. Bisogna vedere se viene cercato il pallone o no, Gila prende il piede ed è chiaro. Ci sono errori ed errori: noi non abbiamo intenzione di fermare nessuno ma negli errori che non hanno logica mi arrabbio perché vanno fuori da quello che ci siamo detti».