La Juve pretende rispetto, riecco Gravina: la riforma sugli arbitri è già sul tavolo

Paragone con l'Inghilterra

Il riferimento è alla Professional Game Match Officials Limited, fondata nel 2001, quando gli arbitri inglesi divennero professionisti. La nuova società si occuperebbe della gestione dei fischietti di vertice, cioè di Serie A e probabilmente anche B. Con qualche differenza: in Inghilterra paga quasi tutto la Premier, qui la società sarebbe compartecipata da Figc, Serie A ed eventualmente B. Gli arbitri “top”, che hanno già compensi non bassi, sarebbero a quel punto assunti e svincolati dal controllo Aia: avrebbero, per esempio, un Tfr, oltre a più libertà sui diritti d’immagine. Condizionali d'obbligo: al momento tutto è in stand-by, complici le vicissitudini di Zappi. Al presidente l’idea non è mai piaciuta, ma incontra il favore di vari fischietti. La replica di ieri è da leggere anche come una difesa del lavoro di Zappi. Sul cui ricorso contro i 13 mesi di inibizione si pronuncerà la Corte Federale d’Appello il prossimo 18 febbraio: se confermerà il primo grado, il commissariamento sarà dietro l'angolo. A quel punto la riforma, fin qui in ghiaccio per ragioni di opportunità ma mai accantonata, avrebbe la strada spianata.