Rinnovo McKennie-Juve, le cifre e l'errore da non ripetere. Insostituibile per Spalletti, occasione per l'Inter

Scherzando, ma non troppo, deve essersi espresso così Luciano Spalletti. E non da pochi giorni, ma da quasi due mesi: «Toglietemi tutto, ma non il mio Wes». Al di là dello slogan, resta la sostanza. Rimangono i rapporti, le intese, due persone che si capiscono a meraviglia, ma soprattutto il bene della Juve, primario pure per loro che a livello contrattuale al momento non hanno una visibilità maggiore rispetto al 30 giugno. Oggi Weston McKennie è oggettivamente insostituibile. Lo dicono i numeri: dall’arrivo di Spalletti è il centrocampista di Serie A che ha segnato più di tutti fra le varie competizioni (7 reti). In Europa, giocatori così duttili e funzionali, si contano sulle dita di una mano. E valgono fior di milioni. Concetto che il tecnico ha trasmesso a chiare lettere alla società: se serve uno sforzo economico per accontentare McKennie, blindandolo almeno per altre due stagioni, vale la pena di compierlo.