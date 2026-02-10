Thuram: “Spalletti è stato uno dei primi”. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata…

A tutto Khephren Thuram . Il centrocampista francese sta diventando sempre più protagonista nella Juve , ancor di più da quando in panchina è arrivato Luciano Spalletti . Il suo augurio è quello di confermarsi anche sabato, quando di fronte ci sarà l' Inter nel Derby d'Italia . Una sfida delicata per storicità e classifica, e che Thuram sentirà particolarmente avendo di fronte suo fratello Marcus . Nel match d'andata a Torino andarono entrambi a segno , alla fine però a vincere fu Khephren in un pirotecnico 4-3. In quel di San Siro tra quattro giorni sarà presente l'intera famiglia Thuram e dunque anche papà Lilian ad assistere, che in termini di tifo tra i figli potrebbe avere... una leggera preferenza.

Thuram e l'arrivo di Spalletti

Thuram ha parlato innanzitutto del rapporto col tecnico Spalletti: "Il mister mi chiede tante cose, di stare sempre in movimento, di anticipare la giocata e, quello che per me è più importante, di mettere in campo le mie qualità, di sapere che sono un giocatore forte e che da tale devo comportarmi. E' uno dei primi allenatori che mi fa comprendere tutte queste cose. E' bello lavorare con lui. Mi dice sempre dove devo migliorare. E' un allenatore molto esigente con me e con tutta la squadra, ci chiede tante cose e proviamo a seguirlo". E' iniziata la settimana di Inter-Juve, contro ci sarà il fratello Marcus: "Quando cresci con un fratello calciatore, da piccolo speri di giocare nella sua stessa squadra, ma ora siamo professionisti, siamo in due big d'Italia, stiamo bene così. E poi c'è la Nazionale, spero di fare tante partite con lui con la Francia". E a proposito della sfida in famiglia...