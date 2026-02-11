Lia Walti dà la carica: “Vogliamo i quarti di Champions. Se penso alla Juve mi viene in mente Nedved"

Al contrario, patisce giocare in contesti meno “accesi” rispetto a quelli che viveva in Inghilterra? «No, patire no, ma è sicuramente molto diverso. Mi era già capitato di giocare, in Germania come in Inghilterra, contro squadre in contesti con pochi tifosi, così come è vero che ho vissuto partite anche con 40/50.000 spettatori. Credo, in realtà, che la grande sfida di ogni giocatrice sia essere concentrata allo stesso modo, indipendentemente dal contesto».

Che cosa ha fatto la differenza in questo ottimo percorso che avete vissuto nella League Phase della Champions?

«I risultati, che passo dopo passo ci hanno aiutato ad accrescere la nostra consapevolezza. Abbiamo vinto le gare che sapevamo di dover vincere, penso a quelle con Benfica e Atletico Madrid, e con le avversarie di livello superiore, come Lione e Bayern Monaco, siamo uscite dal campo orgogliose della nostra prestazione perché siamo riuscite a metterle fortemente in difficoltà. Il nostro percorso ci ha detto che possiamo competere con le migliori».

Torniamo indietro di qualche mese: cosa l’ha convinto ad accettare la sfida alla Juventus?

«Durante l’ultimo mese all’Arsenal ho iniziato a pensare che potesse essere il momento gusto per cambiare, per confrontarmi con un altro campionato, un’altra cultura, anche per imparare una nuova lingua. Quando la Juventus ha preso i primi contatti con i miei agenti ho subito avuto una buona sensazione, confermata dalle prime conversazioni con il club: nel fare le mie scelte ho sempre messo al centro le persone e qui ho avuto da subito una sensazione di sicurezza, di essere voluta».

Quando ha sentito la parola Juventus qual è il primo nome che le è venuto in mente?

«A livello maschile Nedved, è da sempre un giocatore per me di riferimento. Tra le donne naturalmente Juventus vuol dire Gama, ma anche Rosucci, Salvai, Girelli e Bonansea. Ragazze che avevo già incontrato in passato tra sfide di club e con la Nazionale».

Ce n’è una cui ha legato di più in questi primi mesi a Torino?

«Inizialmente Viola (Calligaris, ndr), svizzera come me, mi ha aiutato molto. Ma in realtà non c’è una compagna nello specifico: con molte di loro condivido momenti fuori dal campo, devo dire che tutte mi hanno accolto nel migliore dei modi. Sono in un bel gruppo, un buon mix di culture diverse che lo rende molto interessante».