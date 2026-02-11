Vlahovic-Juve, un motivo e una chiave: Ottolini la butta lì. E con Spalletti non c'è retropensiero

TORINO - Marco Ottolini non ha avuto esitazioni, quando gli è stata posta la domanda. Ha risposto senza colpo ferire: "Il rinnovo? Il discorso non è ancora chiuso". Chiaro messaggio relativo a Dusan Vlahovic, che sta lavorando per cercare di tornare ad allenarsi coi compagni nel più breve tempo possibile. La situazione attuale, in realtà, è cambiata poco o niente rispetto agli ultimi mesi. La Juve non è mai entrata nel vivo per rivedere il contratto di Vlahovic, in scadenza a giugno. Anche perché l’entourage del giocatore non ha mai sostanzialmente rivisto i piani legati all’assistito, che ha un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione. Completamente fuori portata per la Serie A, persino se il bottino di reti e assist fosse stato maggiore da gennaio 2022 a oggi.