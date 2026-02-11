Holm e la Juve: "Yildiz ha qualità impressionanti, Spalletti mi vede così". E sul futuro...

“I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo”. Emil Holm racconta così il suo approdo alla Juventus a Sky Sport, arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale . L’esterno svedese classe 2000, sbarcato a Torino dal Bologna nell’ambito dello scambio che ha portato Joao Mario in prestito alla corte di Italiano, si è detto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e dell’inserimento nello spogliatoio bianconero.

L’obiettivo e il ruolo in campo

Holm non nasconde le sue ambizioni per il futuro con la maglia della Juve: “Il mio obiettivo è quello di restare qui anche dopo l’estate. Voglio dare una grande mano e ogni giorno voglio dare il 100 per 100 per rimanere in questo club”. Il laterale ha poi spiegato anche quali siano le richieste tattiche nei suoi confronti: “Spalletti mi vede come terzino e come quinto. Devo fare molto in campo e dare il massimo. Ogni giorno devo imparare qualcosa e spingere forte”.

L’elogio a Yildiz e la sfida con l’Inter

Tra i nuovi compagni, uno in particolare lo ha colpito: “Chi mi ha impressionato di più in campo? Yildiz è forte, ho giocato con lui in allenamento e devo dire che si vede subito che ha una qualità impressionante”. All’orizzonte c’è ora il big match contro l’Inter, una sfida che può pesare nella corsa in campionato: “Sì certo, se vinciamo è importante per la classifica. La stagione è lunga, c’è la Champions, ma se vinciamo è una grande opportunità”.

