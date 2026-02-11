Federica Zille parla e spazza via la vergogna dei maniaci da tastiera: giù le mani da Luciano Spalletti

"Non c'era nessun tipo di malizia nel gesto di Spalletti. Voleva esemplificare quello che stava raccontando: ossia che c'è differenza tra un contatto e invece un intervento falloso. Io sono sicura, conoscendo il personaggio Spalletti, che tanti dicono: 'Eh però con un uomo non si sarebbe mai permesso di fare questo'. No. Con un uomo magari avrebbe dato una gomitata per dire questo è fallo e non è solo un contatto. Io non vorrei che in questa situazione si leggesse appunto della malizia o della mancanza di rispetto, né a me come donna né a me come giornalista, come professionista. Ho letto dei commenti in cui addirittura è stata scomodata la parola molestia e anche nei titoli di giornali, testate importanti nazionali. L'ho trovato veramente esagerato se non addirittura scorretto usare la parola molestia in questi casi perchè la molestia è una cosa seria e da donna sento fortemente questo tema, però a maggior ragione bisogna avere la lucidità in questo caso di, più che sdrammatizzare, proprio dare il giusto peso a questa cosa. È stato sì un tentativo un po' goffo però alla fine senza nessun intento di mancarmi di rispetto." Parla così Federica Zille, costretta a intervenire pubblicamente per difendere Luciano Spalletti dalle accuse imbarazzanti provenienti dal pozzo più nero della Rete nel quale più di un giornale nazionale è andato a mettere morbosamente le mani (la parola molestia è stata usata nel titolo da Repubblica e da Libero, i giornali a cui si riferiva la Zille ndR). Giù le mani da un signore del calcio italiano e dalla gentilezza infangata da accuse infamanti.