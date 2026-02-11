McKennie a parte, Conceicao no: verso Inter-Juve, cosa filtra dall'allenamento

Il conto alla rovescia per Inter-Juventus è già iniziato e ogni minuto può fare la differenza. Da una parte Chivu deve sfatare il tabù dei big match, dall'altra Spalletti ha di fronte un'occasione per dimostrare la forza e la crescita della sua squadra. E tra i giocatori che sono cresciuti di più con il tecnico di Certaldo c'è sicuramente McKennie. "Può fare anche l'attaccante, lo fa bene" ha detto il mister nelle ultime uscite. E l'americano ha risposto con gol importanti e prestazioni sempre più convincenti e il club sta lavorando anche per il rinnovo visto che va a scadenza al termine della stagione. Ora però dall'ultimo allenamento è arrivato un imprevisto.
Le condizioni di McKennie e Conceicao
McKennie ha lavorato a parte nella seduta odierna per un taglio alla caviglia, che non desta preoccupazione in vista del match di domenica. Infatti l'americano già domani, giovedì 12 febbraio, dovrebbe tornare in gruppo per prepararsi alla sfida contro l'Inter, in cui sarà uno dei protagonisti. Niente allarmismi dunque. La buona notizia è arrivata anche dalla presenza di Conceicao, che si è allenato regolarmente con il resto della squadra, dopo il dolore al ginocchio che non gli ha permesso di entrare contro la Lazio. Quindi il portoghese è a disposizione. Ancora fuori invece Vlahovic e Milik, entrambi ai box da tempo e impossibilitati a scendere in campo contro la squadra di Chivu.
La stagione di McKennie
L'americano per Spalletti è la miccia impazzita della squadra: gioca da tutte le parti e può incidere da un momento all'altro. Ha tempi di inserimento perfetti e in rosa nessuno come lui ha il senso del gol e nell'ultimo mese si è sostituito anche all'assenza dei bomber. 7 gol e 4 assist in stagioni, numeri che certificano la sua grande crescita e importanza. Reti realizzate dall'arrivo del nuovo allenatore in panchina. L'americano è il jolly della squadra e contro l'Inter servirà la sua migliore versione per cercare di impensierire Chivu.
