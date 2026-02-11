McKennie a parte, Conceicao no: verso Inter-Juve, cosa filtra dall'allenamento

Il conto alla rovescia per Inter-Juventus è già iniziato e ogni minuto può fare la differenza. Da una parte Chivu deve sfatare il tabù dei big match, dall'altra Spalletti ha di fronte un'occasione per dimostrare la forza e la crescita della sua squadra. E tra i giocatori che sono cresciuti di più con il tecnico di Certaldo c'è sicuramente McKennie. "Può fare anche l'attaccante, lo fa bene" ha detto il mister nelle ultime uscite. E l'americano ha risposto con gol importanti e prestazioni sempre più convincenti e il club sta lavorando anche per il rinnovo visto che va a scadenza al termine della stagione. Ora però dall'ultimo allenamento è arrivato un imprevisto.