"C'è una frase di Agnelli...": Comolli e Chiellini, ecco il nuovo progetto Juve

All’Allianz Stadium l’innovazione scende in campo. La Juventus ha scelto la propria casa per lanciare ufficialmente Forward. In Play – Innovation Takes the Field , evento che segna un nuovo capitolo del programma Juventus Forward, lo spazio di co-creazione pensato per favorire la collaborazione interna al club e l’integrazione con l’ecosistema esterno composto da startup, istituzioni, università e acceleratori. Forward rappresenta la sintesi tra anima aziendale e sportiva, con un ruolo chiaro: facilitare le condizioni per generare innovazione concreta e misurabile. Non solo tecnologia, ma anche processi, cultura e nuovi modelli organizzativi. Il progetto si articola su tre direttrici: tradurre le idee in valore (ricavi e performance), rafforzare il brand positioning e diffondere una cultura dell’innovazione strutturata e duratura. E ne hanno parlato Chiellini e Comolli.

L’Innovation Squad e il ruolo del territorio

A presentare la visione è stato Giorgio Chiellini, che ha sottolineato il percorso che ha portato alla nascita dell’iniziativa: "È un piacere e un onore per me prendere parte a questo evento. Nasce da un percorso durato 2 anni, è stato rimandato per diversi motivi, ma siamo felici di lanciare un Innovation Squad perché l'innovazione ha sempre fatto parte della storia della Juventus. Siamo qui allo stadio e siamo stati i primi a lanciarlo. Sarà un progetto che non riguarderà solo lo sport, perché oggigiorno le società calcistiche non si limitano al campo da gioco: ospiteranno anche diverse startup e altre attività. Siamo lieti di ospitare un acceleratore di startup sportive qui all'Allianz Stadium e siamo entusiasti di diventare un punto di riferimento a livello locale e nazionale. Vogliamo implementare qualcosa nei prossimi anni che sia misurabile e utile per il club. Le startup sono ricercate per risolvere le nostre esigenze quotidiane. Quella di oggi non è semplicemente una presentazione di ciò che facciamo, ma un lancio, uno stimolo a condividere questa innovazione. Ci sono stakeholder locali, università, imprenditori.Vogliamo essere una forza trainante, un catalizzatore di scambio verso un futuro sempre più inclusivo e innovativo". Il progetto punta a radicarsi nel territorio, creando sinergie con il Politecnico di Torino e con l’intera comunità locale, considerata un asset strategico. Non si tratta di un’operazione isolata, ma di un sistema aperto, capace di dialogare con chi già lavora sull’innovazione nel mondo sportivo e non solo.