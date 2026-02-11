Chi è il Next Gen che intriga la Juve di Spalletti, Chiellini: “Prestazioni sotto gli occhi di tutti”

"Sicuramente fa piacere essere riusciti a trovare una continuità di rendimento ", parola di Claudio Chiellini . L' Head of Next Gen Area , intervenuto ai microfoni del club, ha fatto il punto della situazione sulla stagione fin qui della squadra di Brambilla : " Siamo partiti molto bene in campionato , poi abbiamo avuto un periodo difficile, complice anche qualche infortunio. Il pareggio a Gubbio, però, a fine novembre con quella rete di Faticanti nel recupero in dieci contro undici, penso sia stata la molla che, poi, ha portato a una continuità di rendimento. A prescindere dai risultati, però, ci tengo a sottolineare che le prestazioni e la crescita dei ragazzi sono gli aspetti che ci gratificano di più . Sicuramente aver dato continuità alla guida tecnica con Brambilla ci ha permesso di preparare la stagione in anticipo e di studiare i percorsi di crescita giusti per ogni calciatore".

Tanti acquisti a gennaio

Questo gennaio sono arrivati tanti volti nuovi: "Il mercato della Next Gen è sempre dinamico e lo è stato anche in quest'ultima sessione. Sono tornati profili come Cerri e Mulazzi, giocatori che conoscono bene l’ambiente Juventus e che cercano continuità. Tra i nuovi, Gunduz si è inserito immediatamente grazie alla sua esperienza in Italia, mentre i due ragazzi provenienti rispettivamente dai settori giovanili di Bayern Monaco e Manchester City – Licina e Oboavwoduo – possiedono grandi qualità tecniche e necessitano solo di un breve periodo di adattamento al calcio italiano. Inoltre Mazur è stato promosso in Next Gen dall'Under 20 nel corso di questa stagione. La nostra volontà, insieme a Massimiliano Scaglia, è quella di creare il più possibile un gruppo unico tra queste due squadre e lo abbiamo dimostrato con la partecipazione di una nostra rappresentativa alla Premier League International Cup in cui c'è stata grande collaborazione anche tra gli staff".

Le cessioni: "Sono stati fatti percorsi differenziati"

Ma non sono mancati gli addii: "Per quanto riguarda le cessioni, sono stati fatti percorsi differenziati: Turicchia e Perotti sono stati ceduti a titolo definitivo avendo concluso il loro ciclo in Next Gen. Altri, come Ngana, Crapisto e Vacca, sono andati in prestito per giocare con maggiore frequenza, mentre Rouhi e Pedro Felipe sono passati in categorie superiori per misurarsi con livelli di difficoltà più alti. Infine, Okoro era arrivato in prestito dal Venezia e ci è sembrato giusto, vista l'abbondanza in attacco e gli acquisti di altri calciatori, dargli l'opportunità di misurarsi con la Serie B. Anche a lui, come a tutti gli altri ragazzi, faccio un grande in bocca al lupo".