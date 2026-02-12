Spalletti-Inter, dal caso Icardi al caos addio e poi Acerbi: le scarpe nerazzurre piene di sassolini

Inter, addio amaro

Il tempo ha lenito le ferite, ma Lucio non si lasciò bene con l’Inter. Riuscì a compiere la missione di portare per due anni di fila i nerazzurri in Champions League con risorse a dir poco limitate e costruì i presupposti per un futuro vincente. Poi, però, venne accompagnato alla porta a favore di Antonio Conte. Spalletti non ha mai sopportato i troppi spifferi di Appiano Gentile: non è un caso che ora apprezzi tantissimo il mondo ovattato della Continassa. Beppe Marotta e Piero Ausilio lo supportarono fino ad un certo punto. Non scegliendo mai, realmente, tra il tecnico e il capitano. Lo fece Conte e venne assecondato. Ecco perché il rapporto coi nerazzurri sfociò in una questione di principio. Quando nel 2019 il Milan decise di esonerare Marco Giampaolo, il primo nome che venne in mente a Paolo Maldini fu proprio Spalletti, prima di tuffarsi a capofitto su Stefano Pioli. Di mezzo altri due anni d’ingaggio. Lucio ai tempi era deluso, oggi è sicuramente più sereno nel ripensare al passato. A febbraio 2020 parlò così: «Sono stato contattato dal Milan dopo poco l’esonero. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti e poi il finale è stato questo qui». L’Inter replicò con una nota, affidata all’Ansa: "Oltre al compenso maturato dal signor Spalletti, la società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore". Storie passate, sassolini di ieri. Ma la voglia feroce di vincere a San Siro contro i nerazzurri (c’è pure il tema Francesco Acerbi, ma con lui le frizioni riguardano l’esperienza in Nazionale) è rimasta intatta. Alimentare il godimento dei tifosi della Juve è il desiderio più ardente di Lucio.