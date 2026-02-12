Senesi-Juve, perché Comolli accelera e l’incontro con l'entourage. E una big di Premier punta Kalulu

Giocare d’anticipo. L’unica arma a disposizione, quando ti ritrovi ad agire nel segno della sostenibilità finanziaria. Specie se hai tarato il mirino sui profili destinati a liberarsi a parametro zero al termine della stagione. In fondo, è stato questo il leitmotiv del mercato invernale della Juventus : appurata, l’impossibilità di portare subito a Torino gli interpreti più appetibili della short list bianconera, Comolli e Ottolini hanno scelto di investire comunque gran parte del tempo per portare avanti quelle trattative che potrebbero decollare al termine della stagione.

Senesi primo obiettivo per la difesa della Juve

A cominciare da Marcos Senesi. Il centrale argentino, in uscita dal Bournemouth, è tuttora il primo candidato per rinforzare la difesa della Juventus. I dirigenti bianconeri, infatti, sarebbero alla ricerca di un profilo duttile, fisico e di piede mancino, che possa giocarsi il posto con Kelly: caratteristiche che rientrano nel pacchetto dell’ex San Lorenzo. Certo, non manca la concorrenza, dal momento che Senesi piace molto anche a Barcellona e Borussia Dortmund. Da qui la scelta del duo Ottolini-Comolli di programmare nei prossimi giorni un incontro esplorativo con il suo entourage, per comprendere se ci siano gli estremi per il suo approdo in bianconero. Si parlerà di ingaggio, soprattutto, posto che la Juventus non sembrerebbe voler andare oltre i 3 milioni l’anno. La stessa cifra - per intenderci - che percepisce Federico Gatti, l’indiziato principale alla voce “uscite”. Anche perché per Spalletti l’azzurro è l’unico sacrificabile tra gli interpreti difensivi.