Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non solo

San Valentino? No grazie. Sabato 14 febbraio quest'anno ci sarà un solo impegno per milioni di tifosi bianconeri in giro per il mondo: il derby d'Italia contro l' Inter ( scelti gli arbitri della partita ). La Juve si prepara a sfidare la squadra di Chivu in un incontro importantissimo per la stagione della Vecchia Signora e di tutta la lotta scudetto. La tensione è alle stelle, sarà vietato sbagliare. In attesa di scoprire chi scenderà in campo, le prime novità arrivano dalla conferenza stampa : alla vigilia del match non interverrà l'allenatore Luciano Spalletti, ma a presentare la partita sarà invece il capitano Manuel Locatelli .

Inter-Juve, in conferenza stampa parla Locatelli: data e orario

Niente Luciano Spalletti: venerdì 13 febbraio alle 15:00 in conferenza stampa prima di Inter-Juve si presenterà Manuel Locatelli. Dietro a questa scelta c'è la volontà da parte del club bianconero di permettere all'allenatore italiano di concentrarsi sulla partita, soprattutto in periodi con tante partite ravvicinate. Una vera e propria rivoluzione nella strategia comunicativa della Juve. Da ora in avanti, quindi, potrebbe capitare altre volte che al posto di Spalletti vada a parlare un giocatore, così da evitare una pressione mediatica eccessiva sul tecnico della Vecchia Signora. Locatelli nei mesi più difficili ha già fatto le veci del mister, mettendoci sempre la faccia in conferenza e in tv, e lo farà anche domani.

Tutto qui? Ufficialmente sì, ma la scelta di non far parlare l'allenatore italiano proprio prima di una partita importantissima come il derby d'Italia fa discutere, ma non sorprende visto il comportamento degli altri club. L'Inter, infatti, da anni evita in maniera quasi sistematica le conferenze stampa, soprattutto prima delle partite importanti. Con Inzaghi si era arrivati all'assurdo delle conferenze stampa fatte "in casa" alla Pinetina. La Juventus, al contrario, ha sempre mandato un tesserato a parlare davanti ai giornalisti, anche nei momenti più difficili del club. Un altro esempio potrebbe essere quello del Napoli, con Conte che in diverse occasioni ha preferito non esporsi prima di una partita così da evitare domande, come successo anche prima dell'ultimo Napoli-Juve.