"La tripletta all'Inter non me la scordo. Juve, sarà dura: mancano pezzi. Fate lavorare Chiellini"

Secondo lei cosa manca a questa Juve per tornare a competere su tutti i fronti? "Io credo che debba mettere un tassello in ogni reparto, forse anche più di uno. In attacco non ne parliamo dopo l'assenza di Vlahovic e il non rinnovo di contratto, in mezzo al campo e in difesa anche manca qualcosa. Credo che ci vogliono almeno un paio di giocatori per reparto e anche di un certo valore per tornare ad essere competitivi su ogni fronte".

"Alla Juve conta solo vincere"

La Juve deve ripartire da Yildiz? "Io credo che questo ragazzo debba essere lasciato più tranquillo. Sicuramente è un giocatore sul quale puntare perché è un punto di riferimento per la società, ma bisogna mettergli vicino dei giocatori all'altezza, lui da solo non può fare niente. Alla Juve sono passati tanti campioni, non è che è passato Yildiz soltanto, ma tantissimi fuoriclasse. Ci sono dei nomi pazzeschi, però i giocatori passano ma la società rimane. Quando vai alla Juve devi solo vincere, il resto conta poco. Per farlo però servono i giocatori e le persone giuste".

"Boga può dare qualcosa"

Come giudica l'impatto di Boga? "Boga è un giocatore che può dare qualcosa. Nell'1 contro 1 è bravissimo a saltare l'uomo ma non lo scopriamo oggi, si conosce dai tempi dell'Atalanta e del Sassuolo. Io mi auguro che lui faccia una crescita dal punto di vista mentale, ma tecnicamente ha le qualità dalla sua parte. Il gol che ha fatto Kalulu di testa è stato merito di Boga che ha fatto un assist come si deve, finalmente ho visto un cross fatto bene perché tutti quelli che vedo sono sempre a mezza altezza o troppo alti".