Calciomercato Juve, ecco il programma: rinnovi chiave, colpi a zero e sfida all’Inter

Programmare. E provarci. Farlo sul serio. Perché le altre non restano mica a guardare e la Juve lo sa: gennaio è stato il mese dei rattoppi, da febbraio è partito il lavoro per la prossima stagione, iniziando dai rinnovi più delicati. Quello di Yildiz, tanto per cominciare col botto. Quello di McKennie, sul quale si sta procedendo a passo spedito e comunque ancora da rimettere in piedi. Certo, ci sarebbe quello di Spalletti, ma è un discorso lungo e largo, va dalle richieste del tecnico alle aspettative di tutti. E allora sì, vale la pena lasciarlo in un angolo, almeno per il momento. Quello in cui bisogna goderselo pure, tutto questo campo che sta per arrivare. Domani tocca all’Inter e con l’Inter ci si gioca tanto, in altre sedi persino un pezzo di mercato. L’ultimo nome? Zeki Celik, oggi alla Roma, in scadenza di contratto: sia bianconeri che nerazzurri l’hanno messo nel mirino, e le ultime manovre juventine a inizio mese hanno portato Ottolini in vantaggio. Si vuole ripartire da lui per la fascia destra, che tra l’arrivo di Holm - ma occorrono fino a 18 milioni totali per il riscatto - e la bocciatura di Joao Mario, ora al Bologna, un po’ di restyling l’ha già effettuato. Dal canto suo, il turco ha aperto alla possibilità di salutare i giallorossi: le richieste restano alte, ben oltre i 2,8 milioni annui rifiutati dalla Roma.