Kolo Muani, il fattore Boga e il perché di Holm, Ottolini spiega il mercato Juve: “Su McKennie…”

Il dirigente bianconero sulle trattative appena concluse e quelle sfumate. E sul rinnovo dello statunitense…
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Giornata di dichiarazioni in casa Juve. Non solo quelle di Jeremie Boga, con l'emozionante racconto del suo periodo difficile prima di arrivare a Torino, e quelle rilasciate da Gleison Bremer. A parlare ai microfoni di Dazn è stato anche il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, che dopo anni a Torino è tornato nel club in veste di diesse. Il primo mercato, il rinnovo di Yildiz e la situazione di McKennie, ma anche il rapporto con Spalletti: tanti i temi toccati.

Ottolini e il ritorno alla Juve

Ottolini ha parlato innanzitutto del suo ritorno alla Juve: “Sono emozioni forti: ho già passato qui 4 anni molto belli, pois ho avuto la fortuna di crescere come dirigente e di avere esempi di livello. Un club che solo a viverci quotidianamente ti fa crescere da tutti i punti i vista. Ho avuto la possibilità di tornare: un grande orgoglio e una grande felicità, sono felice di poter lavorare di nuovo qui”. Sul primo approccio con il calciomercato: “Impegnativo e molto positivo. C’è un team ben assortito: ci sono professionalità, rispetto, preparazione e competenza”.

Rinnovo Yildiz e situazione McKennie

Importante aver raggiunto il raccordo per il rinnovo di Yildiz, sempre più simbolo di questa Juve: “Siamo stati davvero felici. Io ho vissuto anche il momento del suo arrivo, l’ho visto crescere. Giungere ad un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo, per quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di proseguire con lui, questo dimostra anche la volontà della proprietà e ciò che vogliamo ottenere come club. La volontà è di tenere i più bravi: Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande soddisfazione e fiducia”. Dal rinnovo di Yildiz a quello possibile di McKennie: “A che punto siamo? Ne stiamo parlando”.

Mercato: Boga, Holm e... Kolo Muani

Sugli acquisti di Boga e Holm: “Siamo riusciti ad inserire caratteristiche differenti, era la nostra volontà. Holm ci dà maggiore solidità, che era anche una richiesta del mister. Boga è un calciatore di esperienza, che conosce la A e ha la capacità di cambiare le partite. Sono giocatori funzionali, che possono dare delle soluzioni diverse”. Nell’ultimo mercato sarebbe potuto tornare Kolo Muani: “Il calciomercato di gennaio è particolare, una regola che vale un po’ per tutti. Non c’è stata la possibilità di far combaciare le varie cose: C’è stato un interesse per lui, c’è stato qualche colloquio, ma per diversi motivi non si è potuto concretizzare”.

Il rapporto con Spalletti

Infine sul tecnico, Luciano Spalletti: “Siamo estremamente contenti di lui. Il rendimento avuto dalla squadra è sotto gli occhi di tutti. Siamo felici del suo lavoro e di quello del suo staff, siamo tranquilli. Abbiamo gare importante davanti, poi ci siederemo con lui e andremo avanti. Il rapporto con lui? Va molto bene. Cerco di imparare tanto da lui: ha capacità ed esperienza, chiunque parla con lui impara qualcosa. Quando parla di calcio cerco di assorbire quanto più possibile”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

