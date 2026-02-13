Kolo Muani, il fattore Boga e il perché di Holm, Ottolini spiega il mercato Juve: “Su McKennie…”

Giornata di dichiarazioni in casa Juve . Non solo quelle di Jeremie Boga , con l'emozionante racconto del suo periodo difficile prima di arrivare a Torino, e quelle rilasciate da Gleison Bremer . A parlare ai microfoni di Dazn è stato anche il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini , che dopo anni a Torino è tornato nel club in veste di diesse. Il primo mercato, il rinnovo di Yildiz e la situazione di McKennie , ma anche il rapporto con Spalletti : tanti i temi toccati.

Ottolini e il ritorno alla Juve

Ottolini ha parlato innanzitutto del suo ritorno alla Juve: “Sono emozioni forti: ho già passato qui 4 anni molto belli, pois ho avuto la fortuna di crescere come dirigente e di avere esempi di livello. Un club che solo a viverci quotidianamente ti fa crescere da tutti i punti i vista. Ho avuto la possibilità di tornare: un grande orgoglio e una grande felicità, sono felice di poter lavorare di nuovo qui”. Sul primo approccio con il calciomercato: “Impegnativo e molto positivo. C’è un team ben assortito: ci sono professionalità, rispetto, preparazione e competenza”.

Rinnovo Yildiz e situazione McKennie

Importante aver raggiunto il raccordo per il rinnovo di Yildiz, sempre più simbolo di questa Juve: “Siamo stati davvero felici. Io ho vissuto anche il momento del suo arrivo, l’ho visto crescere. Giungere ad un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo, per quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di proseguire con lui, questo dimostra anche la volontà della proprietà e ciò che vogliamo ottenere come club. La volontà è di tenere i più bravi: Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande soddisfazione e fiducia”. Dal rinnovo di Yildiz a quello possibile di McKennie: “A che punto siamo? Ne stiamo parlando”.